Illa s'enganxa a ERC i l'oposició destapa la seva 'estafa'

El PSC va encarar la legislatura amb el pla de governar en minoria amb el suport d'ERC però amb una certa autonomia. A l'hora de la veritat, el seu pla s'ha vist frustrat per la seva debilitat parlamentària, la incapacitat per teixir altres aliances i el joc polític a Madrid. Això l'ha obligat a lligar-se als Comuns i, sobretot, a ERC.

El govern de Salvador Illa, molt ambiciós en els seus plans, ha acabat sent en molts àmbits una continuació de l'anterior executiu d'Esquerra. El seu paper ha guanyat pes en les negociacions bilaterals amb el Govern central, en el context de les concessions de Sánchez a ERC i Junts. Això l'ha lligat encara més als republicans.

Però a més, el PSC s'ha acostat a ERC en la seva estratègia comuna contra el mantra de l'extrema dreta. Els socialistes han acabat comprant el relat dels republicans. La qual cosa s'ha evidenciat d'una forma molt evident al Parlament, aquest dimecres.

Complicitat contra l'extrema dreta

La tensió escenificada per ERC amb el PSC en els últims plens del Parlament s'ha traduït en complicitat aquest dimecres. El diputat Josep María Jové va demanar “contundència” a Salvador Illa contra “l'onada reaccionària mundial que ens interpel·la”. I li va exigir ser “igual de dur contra el feixisme que diu ser independentista que amb el feixisme espanyolista”.

“Vostè i jo pertanyem a partits amb diferències substancials en alguns punts. En aquest, cap”, li va respondre Salvador Illa.

El President va compartir la “preocupació” per l'extensió de “missatges d'odi a les xarxes socials”. Va prometre “contundència” per “dir prou” a aquest tipus d'actituds.

Més endavant, Salvador Illa va tornar a fer la pilota a ERC responent a una pregunta del PP. Era sobre l'aprimament de l'administració pública per evitar més malbaratament. Però Illa va aprofitar per dir-li al diputat popular Alejandro Fernández que “l'únic que ens convé retallar és el deute de Catalunya”.

Per si hi havia algun dubte, Illa va atribuir a ERC tot el mèrit de l'acord de condonació d'una part del deute amb l'Estat. Una clara mostra del servilisme del PSC amb ERC, amb el joc polític a Madrid com a teló de fons.

L'oposició assenyala l'estafa del PSC

En el seu torn de paraula, el diputat de Vox Ignacio Garriga va assenyalar el gran engany del PSC. “Vostè es va presentar a les eleccions com la gran alternativa al separatisme, i ha resultat ser una autèntica estafa. Perquè totes les seves decisions han endurit les imposicions dels seus predecessors”.

Ha posat com a exemple la Conselleria de Política Lingüística. “Va agafar la secretaria, la va elevar a conselleria i va posar al capdavant un membre d'ERC”, va dir. En la seva resposta, Illa va tornar a agitar el fantasma de l'extrema dreta preguntant a Vox si estan “amb Trump o amb la UE”.

Illa està reproduint sempre que pot els mateixos clixés que ERC. D'una banda intenta mostrar-se proper a ells, transmetent la idea que comparteixen els mateixos interessos encara que amb matisos tant a Catalunya com a Madrid. D'altra banda es deixa arrossegar per la polarització ideològica atiada pels republicans en l'última legislatura.

La qual cosa pot servir-li a curt termini per mantenir una certa estabilitat. Però a la llarga és un joc arriscat perquè, a jutjar per les enquestes, l'ajustada majoria que el manté en el govern té els dies comptats.