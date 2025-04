Junts s'acosta més al PP

Està preparant Junts el terreny per pactar amb el PP davant una imminent caiguda del Govern de Pedro Sánchez? És una de les hipòtesis que van prenent cos davant els últims moviments al Congrés i el Senat. Davant la desesperada situació del Govern socialista, Carles Puigdemont podria estar buscant aixopluc en un futur govern de dretes.

Junts ha fet un pas més aquest dimarts, votant juntament amb el PNB al Senat per forçar el Govern a presentar els Pressupostos. És significatiu, no només perquè retrata la debilitat d'un Govern sense els comptes aprovats. També perquè els socis de Pedro Sánchez s'uneixen a l'ofensiva parlamentària de l'oposició.

Només ERC i Bildu han donat suport al Govern, encara que a contracor. S'evidencia així la fractura entre els dos blocs de l'esquerra i la dreta. Una mala notícia per a Pedro Sánchez, que es manté al govern amb una coalició ideològicament polaritzada.

Pont aeri Madrid-Catalunya

La moció per la qual el Senat insta el Govern a complir amb la seva obligació constitucional de presentar els pressupostos no és vinculant. Però l'abstenció de Junts i PNB aconsegueix l'efecte que el PP buscava. Aquesta no és altra que retratar la fractura de la coalició en el moment de major debilitat del Govern.

L'abstenció de Junts s'emmarca en la tensió creixent del partit de Puigdemont amb el PSOE. Junts ha amenaçat amb retirar el seu suport si els socialistes no compleixen els acords abans de l'estiu. Amb els pressupostos d'aquest any prorrogats, i els de l'any vinent a l'aire, Sánchez comença a pensar seriosament en llençar la tovallola.

Cada cop sembla menys descabellada la teoria de Podemos que Sánchez convocarà eleccions anticipades l'any vinent per fer-les coincidir amb les andaluses. Davant aquesta possibilitat, Junts necessita buscar una mena de continuïtat per a les seves demandes en el futur govern. D'aquí l'acostament al PP.

Un acostament que no és només estratègic, sinó també coincident amb el gir a la dreta que està experimentant Junts. I això connecta la política madrilenya amb la catalana. El bloqueig als pressupostos a Madrid té una correlació amb l'allunyament d'Illa a Catalunya.

Futura coalició PP-Junts?

Junts ha marcat un particular accent dretà en el debat pressupostari a Catalunya, intentant arrossegar el PSC a la rebaixa fiscal. També al Congrés ha votat diverses mocions econòmiques juntament amb PP i PNB. Tant a Madrid com a Catalunya, això els distancia d'ERC i Comuns, que són els qui sostenen els governs socialistes.

A Junts hi ha la convicció que el seu projecte social i econòmic és més congruent amb el PP que amb el PSOE. També en el ple estratègic. La caiguda del Govern de Sánchez aïllaria i debilitaria el PSC, i rellançaria la candidatura de Carles Puigdemont com a alternativa de govern a Catalunya.

L'entrebanc continua sent Vox. Junts veu molt difícil, per no dir impossible, entrar en una coalició conservadora on hi hagi l'extrema dreta. Fer-ho qüestionaria molt el discurs que ha vingut marcant Junts a Catalunya en la seva particular competència amb Aliança Catalana.

Mentre no es resol l'incert escenari de la política espanyola, Junts aconsegueix posar pressió al Govern i marcar relat a Catalunya. Tot el contrari d'ERC, que es consolida com a soci prioritari de Pedro Sánchez a Madrid i Salvador Illa a Catalunya.