A Junts li entra la por i es fa enrere: no hi haurà moció de censura a Sílvia Orriols

Silvia Orriols seguirà sent l'alcaldessa de Ripoll. Aquest dimarts, Junts per Catalunya ha anunciat que es fa enrere i no pactarà amb ERC, el PSC i la CUP la moció de censura que estaven preparant aquestes quatre formacions. La decisió del partit de Carles Puigdemont evidencia, una vegada més, la falta de rumb i estratègia d'aquest partit processista. I és que els motius que esgrimeixen eren perfectament vàlids fa tres setmanes, però fent-los públics avui, queda clar que el seu gir de 180º es deu a la pressió popular i al soroll que va generar el seu principi d'acord amb el PSC. De passada, permetrà a la líder d'Aliança Catalana aprovar el pressupost que va presentar i seguir al capdavant de l'alcaldia de Ripoll.

