Junts acorrala Salvador Illa pel tall de llum i li demana dimissions

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre l'apagada elèctrica del passat dilluns. Davant les crítiques rebudes, Illa ha defensat la gestió del seu govern. Segons ha dit, la seva prioritat sempre va ser protegir les persones i recuperar el servei.

El president ha tret pit per la seva gestió, destacant que el Govern va celebrar fins a set reunions del gabinet de crisi. També ha valorat positivament que els serveis mèdics i de seguretat funcionessin correctament.

Ha reconegut que les coses es poden fer millor, però ha demanat que tots els partits remen en la mateixa direcció en temps de crisi. Però l'oposició ha estat especialment dura amb la gestió del Govern durant l'apagada. Junts ha assenyalat les tres crisis del Govern en vuit mesos, i ha tornat a demanar dimissions.

‘El Govern no va bé’

“El Govern no va bé, i això no és bo per a Catalunya”. Així ha començat Albert Batet la seva intervenció, aquesta tarda, en el ple monogràfic sobre l'apagada elèctrica.

Junts ha posat l'accent de la seva crítica en la falta de lideratge i de comunicació. Batet ha destacat que “la ciutadania va estar a l'altura malgrat el seu govern”. També que “les ràdios van fer la feina que vostès no van fer”.

“La gent estava desconcertada, les ciutats estaven col·lapsades, i mentrestant, vostè i el seu govern, on eren?”, li ha retret el diputat de Junts.

Batet ha dit que “no van fallar els serveis, sinó el seu govern”, i ha demanat que assumeixi responsabilitats. “Qui va dirigir l'estratègia de comunicació durant l'apagada? Pensa fer dimissions?”, li ha preguntat.

“Porta vuit mesos en el càrrec i és evident que això no va. Els seus errors els paguem tots els catalans. Li demanem que rectifiqui pel bé del país”, va concloure.

Junts evidencia el seu aïllament

Més enllà de l'apagada, Junts ha volgut retratar un govern dèbil assetjat per les crisis. Batet ha destacat que en només vuit mesos el Govern ja s'ha enfrontat a tres crisis. A més de Rodalies i l'apagada, Junts suma a la llista l'escàndol de la DGAIA “que va camí de ser una gran crisi de país”.

Batet li ha demanat al president que no s'amagui i que lideri i comuniqui. Junts puja així el to de la seva crítica a l'executiu, després que Illa reforcés la seva aliança amb ERC i Comuns.

Però la intervenció de Batet també ha evidenciat la debilitat de Junts, que malgrat el to dur és incapaç de la dimissió d'Illa. El principal partit de l'oposició està aïllat amb 35 diputats i sense un lideratge ferm. De moment, Illa pot estar tranquil.