La gran esperança: compte enrere per a la segona era de Donald Trump

Donald Trump va tornar a obrar el miracle, i contra tot pronòstic es va imposar a l'establishment per ser reelegit president dels EUA. El 20 de gener prendrà possessió del seu càrrec per inaugurar una nova era en la política nord-americana i mundial. Un gir de 180 graus respecte del seu predecessor (Joe Biden), que deixa una recessió econòmica i el món en flames.

Moltes incògnites s'obren a partir d'ara. Més enllà del soroll mediàtic, Trump arriba com la nova esperança per restaurar l'ordre global. La qual cosa implica reptes immediats com la redefinició de les relacions amb Rússia i la Xina, o què fer a Ucraïna i Orient Mitjà.

Els experts auguren un segon mandat imprevisible, amb un Donald Trump més madur però també més venjatiu. A nivell intern, les purgues en l'administració i la política migratòria seran les tasques més urgents de la nova administració. En política exterior, el seu èxit dependrà sobretot de la seva capacitat per imposar una pau ràpida i duradora.

Ucraïna la prioritat, Orient Mitjà després

El segon mandat de Donald Trump genera moltes expectatives, sobretot pel pèssim llegat del seu predecessor. Amb el món al límit d'una guerra global, el seu repte consistirà en l'apaivagament. La seva prioritat és clarament la pacificació del front euroasiàtic (Ucraïna) com a pas previ al gran desafiament d'Orient Mitjà.

Distensió amb Rússia i guerra comercial amb la Xina, són les línies mestres de la nova etapa de Donald Trump. El novaiorquès vol aprofitar la debilitat de Zelensky i la Unió Europea per oferir un pla de pau irrebutjable. La seva idea és signar la pau com més aviat millor.

La pacificació d'Ucraïna redefinirà el paper dels Estats Units a l'OTAN i ajudarà a desbloquejar el complex tauler d'Orient Mitjà. Trump necessita reforçar les seves relacions amb Israel, però sense arribar a la confrontació directa amb Moscou. El que està clar és que en aquest segon mandat veurem un Trump més diplomàtic i abocat a la política exterior.

En paral·lel al replegament bèl·lic, el mandatari vol reforçar el seu pla proteccionista declarant la guerra comercial a la Xina. Això és el que obre més incertesa en el seu segon mandat, i on es pot acabar enganxant els dits.

Hegemonia cultural i ordre intern

El retorn de Donald Trump a la Casa Blanca culmina l'onada ultraconservadora que s'està estenent a nivell global. El seu segon mandat serà també una oportunitat per desmantellar l'hegemonia woke que ha imperat aquests últims temps. La qüestió és si serà capaç d'impugnar també l'Agenda 2030 i el pla dels poderosos per a la seva aplicació.

La presidència de Trump pot acabar decantant la balança en la guerra cultural que mantenen l'esquerra woke i la dreta radical. De fet, hi ha analistes que creuen que el 20 de gener acaba el segle XX i comença el segle XXI. Un canvi d'era.

També vaticinen una purga en l'administració i una recentralització del poder per venjar-se dels seus enemics. Així com una rectificació de les mesures de l'anterior administració, especialment en qüestions ideològiques. El seu gran repte a nivell intern tindrà a veure amb la restauració de l'ordre (delinqüència, fentanil) i la crisi migratòria.