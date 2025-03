L'últim deliri woke: corregir els exàmens en vermell és perjudicial per als alumnes

Els últims informes situen els alumnes catalans a la cua d'Espanya i d'Europa en càlcul i comprensió lectora. Aquest és el resultat d'un llarg procés de deteriorament de la qualitat educativa a Catalunya. Darrere hi ha les innovadores metodologies que, impulsades per lobbies pedagogistes, substitueixen l'autoritat, l'esforç i el coneixement per la subjectivitat, el relativisme i les sensacions.

Aquesta modernitat pedagògica que ha portat al fracàs escolar a Catalunya mai deixa de sorprendre. L'orientadora escolar Nieves Argibay ha desfermat la polèmica en afirmar al Diario de Vigo que corregir els exàmens amb boli vermell provoca ansietat en els alumnes.

L'orientadora escolar Nieves Argibay ha desfermat la polèmica en afirmar al Diario de Vigo que corregir els exàmens amb boli vermell provoca ansietat en els alumnes.

Aquesta experta recomana als professors “corregir de la forma més constructiva possible”. No només indicar el que està malament, afegeix, sinó fer èmfasi en el que s'ha fet bé. També proposa evitar expressions com “no tens ni idea”, i substituir-ho per coses del tipus: “continua així, molt bona reflexió”.

Sobre el color vermell, alerta de l'“impacte emocional” que pot causar en l'alumne, i recomana utilitzar altres colors”. Afirma que l'adolescència “ja és una etapa molt delicada com per sotmetre l'alumnat a més pressió”.

Debat sobre la forma de corregir

L'emissora catalana RAC1 s'ha fet ressò de l'entrevista, i ha consultat la doctora en psicologia Cristina Martínez. Coincideix que cal reforçar els encerts de l'alumne, “valorant l'esforç perquè tingui més ganes i motivació”.

També creu que “és millor utilitzar un bolígraf verd per reforçar conductes positives, en lloc del vermell que s'associa al càstig”. En les seves pròpies paraules, “assenyalar els errors desagrada a l'ego i fa que els alumnes es bloquegin i desconnectin”.

RAC1 també ha consultat el mestre jubilat Antoni Dalmases, que ha ofert un contrapunt crític amb les modernes teories pedagògiques.

Ha acusat aquests “psicopedagogs” de tenir un trauma amb la disciplina, i els cataloga de “gent sense criteri”. Assegura que s'amaguen en debats estèrils com el color del bolígraf “per esquivar tots els problemes que té l'ensenyament”. Per a ell, no acceptar la correcció “és fer el salvatge”, perquè cal ensenyar als ignorants el que fan malament perquè aprenguin.

“Corregir no és castigar”, reitera, i per això ell corregia amb ploma vermella i de forma minuciosa. Adverteix del gran problema de les metodologies modernes, i és que no ensenyen als alumnes a gestionar la frustració. “Si no els ensenyem a acceptar quan fallen, quina espècie de monstres estem creant”, exclama.