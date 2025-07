La CUP segueix el camí d’ERC i ara vol ocultar les seves sigles

La CUP ha donat el tret de sortida cap a les eleccions municipals de 2027 a Barcelona amb un esdeveniment sota el lema ‘Obrim Camí’. Una dècada després de la seva entrada a l’ajuntament, l’objectiu és tornar a tenir representació. En les dues últimes eleccions (2019 i 2023) els anticapitalistes han perdut més de 26.000 vots i han quedat lluny del llindar exigit per entrar a l’ajuntament.

Lluny han quedat aquells temps daurats en què, en ple auge del Procés, la CUP va aconseguir 51.945 vots i 3 regidors a la ciutat comtal. En les últimes només van obtenir 25.341 paperetes. Barcelona ha estat el fidel reflex de la descomposició del projecte cupaire, que també va quedar fora del Congrés i va veure reduït a la meitat el seu pes al Parlament.

Evolució del vot de la CUP a Barcelona (2015-2025) Any Vots Percentatge Regidors Candidat 2023 25 213 3,79% 0 Basha Changue 2019 29 318 3,89% 0 Anna Saliente 2015 51 945 7,42% 3 María José Lecha Font: Ajuntament de Barcelona

Conscients d’això, els cupaires aposten ara per impulsar “una nova eina política” que “superi les sigles”. Volen ser el nucli aglutinador d’organitzacions i moviments socials a favor d’un model de ciutat “alternatiu i radical”. En el rerefons queda la sensació que, en realitat, volen amagar unes sigles que s’han convertit en un hàndicap.

La CUP segueix el camí d’ERC, que va sospesar concórrer a les eleccions municipals de 2027 amb una altra marca. Després de l’enrenou format, finalment la direcció encapçalada per Oriol Junqueras i Elisenda Alamany va fer marxa enrere.

La CUP, en canvi, ho té més fàcil per justificar-ho, ja que els anticapitalistes sempre han apel·lat a la unitat popular. Ara intenten amagar les seves sigles apel·lant a la unitat dels espais i moviments de l’esquerra. En l’acte d’ahir van emplaçar “agents de l’esquerra social i política de Barcelona” a unir-se al seu projecte.

La CUP, en una situació difícil

Tant a la CUP com a ERC són conscients que ara mateix les seves sigles resten més que sumen. La CUP ja va estrenar el mes passat un nou logotip amb la intenció de renovar la seva imatge i rellançar un projecte a la deriva. Ara sembla que volen canviar també la seva nomenclatura.

La situació de la CUP és veritablement desesperada, ja que el Procés de Garbí per refundar el partit no acaba de donar els seus fruits. El partit ha perdut el relat a les xarxes socials, múscul social als carrers i suport a les enquestes. A Barcelona encara ho tenen més difícil, perquè competeixen amb un altre espai, el colauisme, que va trencar el seu monopoli sobre els moviments socials.

De fet, BComú controla ara mateix un sector majoritari dels moviments socials centrats sobretot en l’habitatge. En l’acte de presentació de la campanya per a les municipals, la CUP de Barcelona s’ha centrat en els moviments prookupació. Com Can Batlló i Vallcarca, símbols okupes i camp de batalla entre la CUP i els Comuns.