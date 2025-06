Feijóo gasta una altra bala i deixa lliure el carril de la dreta

La satisfacció recorre aquest dilluns els passadissos de Gènova, 24 hores després de la gran concentració a Madrid sota el lema ‘Màfia o democràcia’. No totes les lectures des de la dreta són tan entusiastes. Fins i tot alguns dins del PP consideren que Feijóo ha cremat una altra bala mentre Pedro Sánchez continua en la mateixa posició que ahir (o fins i tot millor)

L’acte d’ahir evidencia la impopularitat del Govern de Pedro Sánchez, però això no és res nou. En canvi, manifesta també la impotència del PP per fer fora Sánchez i la divisió creixent a la dreta.

A la dreta hi ha molts sectors que veien improductiva la mobilització d’ahir, o que en tot cas havia de servir per mostrar unitat. En el seu afany per buscar el centre, Feijóo va convertir la gran mobilització antisanchista en una reivindicació de la seva figura. Contra Vox, per descomptat, però també contra Isabel Díaz Ayuso.

La sensació que deixa la manifestació d’ahir és que ara mateix el PP no té cap capacitat per fer caure Sánchez. I que en la cursa de fons que està corrent, Feijóo ha decidit definitivament ocupar el centre deixant lliure el carril de la dreta

A la dreta hi ha molts sectors que veien improductiva la mobilització d’ahir, i que en tot cas havia de servir per mostrar unitat. En el seu afany per buscar el centre, Feijóo va convertir la gran mobilització antisanchista en una reivindicació de la seva figura. Contra Vox, per descomptat, però també contra Isabel Díaz Ayuso.

Impotència davant Sánchez

La concentració d’ahir semblava més una reivindicació personal de Feijóo de cara al congrés del PP d’aquí a un mes que un intent de pressió real al Govern de Sánchez. Feijóo va aconseguir omplir la plaça d’Espanya. Però ahir es parlava més de tennis i de futbol que de l’enèsima concentració antisanchista

L’estratègia d’agitar el carrer no li acaba de funcionar al PP, però continua insistint-hi. La realitat és que només hi ha tres maneres de fer fora Pedro Sánchez, i cap sembla ara mateix viable

La primera és que el president del Govern dissolgui les Corts i convoqui eleccions anticipades. Per això Feijóo va utilitzar la mobilització d’ahir per reptar Pedro Sánchez a les urnes. El problema és que, tot i que el PSOE va tenir alguns moments de dubte, ara mateix l’estratègia de Ferraz és esgotar la legislatura a tota costa

La segona és una moció de censura, però Feijóo va tallar tota via d’entesa amb Junts en oposar-se activament a l’oficialitat del català. Promoure ara aquest mecanisme seria inútil: només serviria per demostrar que Pedro Sánchez continua comptant amb la majoria

La tercera via seria el processament judicial de Pedro Sánchez, però també és improbable. En els corrillos els socialistes solen presumir perquè el PP ha guanyat pes al carrer però el PSOE continua controlant el poder judicial

Feijóo marca distàncies amb Ayuso i Vox

Davant aquesta realitat, Feijóo ha assumit que ha de jugar una partida a llarg termini i cal llegir la concentració d’ahir en aquesta clau. Feijóo no estava exercint pressió sobre el Govern, sinó lliurant la seva pròpia guerra particular a la dreta. Durant la seva intervenció, el gallec va reptar directament Pedro Sánchez i va desafiar els extrems reivindicant la “centralitat” per recuperar la “il·lusió” per la democràcia

Feijóo espanta així els sectors interns que intenten arrossegar-lo a la dreta per competir amb Vox. Consolida també el perfil centrista que ja va institucionalitzar com a candidat en el debat d’investidura al setembre de 2023

El problema és que mentre Feijóo busca el centre, a la seva dreta s’obre un gran espai que és incapaç de controlar. Per una banda, Isabel Díaz Ayuso va tornar a marcar perfil a la conferència de presidents del passat divendres. Feijóo, incapaç de marcar-li el pas, va tornar a demostrar que Ayuso continua sent la seva principal rèmora al PP

D’altra banda hi ha el problema de Vox, que va renunciar a concórrer en una manifestació capitalitzada pel PP. Els d’Abascal continuen creixent a les enquestes i es freguen les mans veient el viatge de Feijóo cap al centre