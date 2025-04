Los 20 medios catalanes más subvencionados por la Generalitat en 2024

¿Sabías que la Generalitat regala cada año unos 60 millones de euros a la prensa? Lo hace con tres vías distintas.

Por un lado tenemos las subvenciones estructurales (8,55 millones de euros en 2024). Estas se basan en criterios objetivos como el número de trabajadores o las visitas. Después tenemos las subvenciones por proyectos (5,68 millones de euros en 2024), que se otorgan por criterios subjetivos que nadie conoce exactamente cuáles son. Por tanto, se acaban convirtiendo en subvenciones regaladas a dedo por parte de la Generalitat.

Por último tenemos la publicidad institucional (44,5 millones de euros en 2023), que es la gran tarta de dinero público que reparte la Generalitat sin ningún tipo de control ni objetividad.

Hoy os traigo los medios que recibieron más subvenciones en 2024. Es decir, que se trata sólo de una pequeña parte de los 60 millones que reparte anualmente el Gobierno. Empecemos con la prensa escrita, ya sean diarios, revistas o digitales.

Y no, en la lista no encontrarán E-Notícias. En E-Notícies no cobramos subvenciones porque creemos que sólo la prensa que no recibe subvenciones es realmente libre. Sólo financiamos con publicidad o bien con el apoyo económico de nuestros lectores, ya sea haciéndose suscriptor en Patreon o haciendo donaciones puntuales.

Medios de comunicación escritos más beneficiados por las subvenciones de la Generalitat en 2024 Medio de comunicació o empresa Importe La Vanguardia 983.000€ Diari ARA 920.000€ Hermes Comunicació

(El Punt Avui + L'Esportiu) 830.000€ El Periódico 704.000€ El Nacional 505.000€ Abacus

(Sàpiens, Descobrir, Cuina...) 402.000€ Nació Digital 384.000€ Diari de Girona 323.000€ Regió 7 302.000€ Diari Segre 302.000€ Grup El Món (El Món, Tot Barcelona...) 301.000€ El 9 Nou 251.000€ Time Out Barcelona 184.000€ Diari de Sabadell 182.000€ Diari de Terrassa 166.000€ Diari Més 146.000€ VilaWeb 100.000€ Fuente: Generalitat de Catalunya

Más allá de estos medios, en la lista de publicaciones escritas que han recibido subvenciones por parte del Govern figuran algunos nombres curiosos. Por ejemplo, El Crític, un medio que dice querer ser molesto para el sistema, recibió más de 62.000 euros de la Generalitat. O La Directa, medio afín a la CUP, que también va de antisistema y que recibió más de 27.000 euros. O, incluso a modo anecdótico, tenemos La Llogatera, un boletín que publica el Sindicat de Llogateres y que está subvencionado con más de 5.000 euros por parte de la Generalitat.

Más allá de la prensa escrita

Aparte de la prensa escrita, los medios en otros formatos también cobran subvenciones. Entre ellos, las teles locales o las radios. En este segundo apartado también encontramos a grandes beneficiados de las subvenciones, tanto para proyectos como estructurales.

Por ejemplo, algunas de las más destacadas son RAC1, que cobró 745.00 euros en 2024. Radio Flaixbac, que recibió 408.000. O la Cadena SER, que cobró 200.000 euros en subvenciones.

Subvenciones por proyectos: dinero regalado a dedo a ciertos medios de comunicación

Una parte destacada del dinero que han cobrado algunos de los medios de comunicación mencionados anteriormente han sido en concepto de “subvenciones por proyectos”. Estas se otorgan a dedo, sin control y con un criterio subjetivo que nadie sabe muy bien cuál es.

Algunos de los principales beneficiados de este paquete de subvenciones (que asciende a casi 6 millones de euros) han recibido dinero por proyectos realmente curiosos, que no hace más que aumentar las sospechas de que se trata de subvenciones encubiertas otorgadas a dedo a medios afines.

Por ejemplo, El Nacional recibió 300.000 euros en 2024 por un “proyecto sobre Inteligencia Artificial”. Nación Digital fue regado con 220.000 euros por "consolidación de la red de medios locales". La Vanguardia fue beneficiado con 513.000 euros por crear “nuevos contenidos de Vanguardia en un entorno seguro”. O Time Out, que recibió 140.000 euros por la "creación de comunidad Time Out Barcelona".