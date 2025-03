Zelensky al Despatx Oval i altres desperfectes

Va anar Zelensky a buscar arròs i li van donar tassa i mitja. Fins aquí no hi ha notícia. El que és nou és que aquesta vegada tot va passar davant les càmeres, en un ràpid impromptu a tres veus i, gairebé sense temps per pair l'espectacle, l'endemà Musk tornava al podcast de Joe Rogan i l'endemà Trump anunciava la seva nova política per a criptomonedes i posava de cap per avall el mercat.

El problema per a la premsa d'esquerres (això ho va advertir Jon Stewart fa temps) és un de molt concret: no hi ha manera humana de deixar de parlar de Trumpy la seva gent. Produeixen continguts 24/7, sense treva, sense contemplacions. I a la peculiar economia de l'atenció que és la base de les xarxes socials, val allò d'Oscar Wilde: que parlin de mi, encara que sigui bé. L'important és mai deixar de ser 'Trending Topic'. Trump no és ni un nazi ni un dictador ni un racista, però certament és una anomalia.

No està fent política, sinó un Reality Show Planetari. Vol càmeres, moltes càmeres, allà on va: no per ànim de transparència, com creuen els ingenus, sinó perquè el seu negoci és un altre. Abans que president va ser una celebritat durant dècades, apareixent en la lluita lliure, a pel·lícules o a Saturday Night Live, amb tota la naturalitat. Per ell, la Casa Blanca no és més que el plató televisiu més destacable del planeta. I ho aprofitarà, és clar que ho farà.

Pel que fa a Zelensky, Trump i Vance es van limitar a dir-li a la cara el que han dit d'ell durant mesos. Fins i tot li van retreure la seva mania d'anar pel món vestit de Rambo, com si sortís d'un tiroteig a les trinxeres. També li van retreure la falta d'agraïment, la seva estranya insistència a prolongar una guerra que no pot guanyar i ha reduït el seu país a cendres, la facilitat per gastar els diners aliens. La guerra d'Ucraïna ha estat qualsevol cosa menys una guerra, això ho sabem tots. Per començar, ha estat el més horrible esquema de blanqueig de diners mai fet, comptabilitzat en milers i milers de morts.

Els diners dels contribuents americans surten per a Ucraïna en nom de l'"ajuda a la democràcia enfront del malvat Putin", després Zelensky ho gasta en armes que compra a la indústria americana, després aquesta indústria rega de donacions a la família Biden, amb l'insigne Hunter al capdavant. Tota la narrativa dels Macron i Starmer cau quan fallen a respondre una sola pregunta, una de molt senzilla: què dimonis estava fent Hunter Biden en l'apogeu de les seves addiccions al consell d'administració de Burisma, l'empresa gasista Ucraïnesa? Algú ho pot explicar i alhora continuar parlant del malvat Putin i els seus malvats plans?

Zelensky, que pot ser un sàtrapa, però no és amic de passar estretors, va dir l'endemà, abans de la reunió amb els líders europeus (l'Orfeó Donostiarra 2.0) que la solució era clara: si els EUA cessaven en la seva ajuda, Europa hauria de posar sobre la taula 250 bilions per poder continuar la guerra, que és el que tots volem, perquè som tan progressistes. Com és natural, Sánchez, Macron & Co. s'han afanyat a donar suport a Zelensky sense exigir-li (com va fer el maligne Trump) que torni a convocar eleccions. Perquè, a hores d'ara, el feixisme de Trump es manifesta a parar guerres i exigir eleccions, mentre que el progressisme dona suport a un cocaïnòman que ha suspès la democràcia al seu país per assegurar-se que pugui ser devastat per les elits estrangeres a favor de la família Biden.

La mala notícia per a nosaltres és que vivim a Europa, a l'última colla de wokisme infernal i globalisme assassí, amb les fronteres obertes i la premsa lliure emmordassada. El discurs de Vance a Munic va ser clar i diàfan: l'enemic d'Europa és a dins i consisteix en la traïció als seus valors. Tant de bo ho entenguem abans que sigui massa tard.