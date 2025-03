Els diners dels contribuents i els albins de Malawi

Algú pot avisar a Elon Musk que el Govern balear està cremant diners amb la fúria de mil sols? O potser demanar-li a Milei que ens deixi la serra mecànica? Diem això, en to melancòlic, perquè s'han publicat les partides per a ajuda exterior de la Conselleria d'Afers Socials per al 2025 i la cosa no té bona pinta. Vegem detalladament els projectes subvencionats, tal com apareixen publicats al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIP).

- "Protegint boscos i aigua: generació hidroelèctrica a Unilà Pacalà", Guatemala, 71.791€

- "Economia circular per a inclusió de dones i joves vulnerables", El Salvador, 123.499€

- "Millora de l'autonomia de dones i homes en un model de producció camperol", Haití, 107.160€

- "Promoció de DDHH a l'aigua i la salut amb enfocament MIC a Tejutla", Guatemala, 62.605€

- "Educació inclusiva des d'una mirada femenina", R. Dominicana, 102.620€

- "Promoció de models de desenvolupament ecosocials i feministes a Ben Auros", Tunísia, 113.000€

- "Millorar l'accés als serveis sanitaris i l'enfortiment de les dones", Bolívia, 44.931€

- "Per la salut maternoinfantil de les dones refugiades a Palestina", Palestina, 125.000€

- "Dones brodadores enfortides i organitzades contra el treball forçós", El Salvador, 120.394€

- "Dones, nens, nenes i adolescents garanteixen els seus drets", Perú, 48.725€

- "Millora de l'atenció en salut de les persones albines de 7 districtes", Malawi, 53.033€

- "Reforç de l'accés universal i equitatiu a serveis SSR de qualitat", Senegal, 108.237€

- "Revitalització de les PIMES a Betlem, Palestina, afectades per la crisi de Gaza", Palestina, 65.000€

- "Pel medi ambient de l'Amazònia Boliviana i la salut dels seus habitants", Bolívia, 89.558€

- "Ajuda alimentària per a la població més vulnerable de la Franja de Gaza", 60.000€

- "Enfortir la capacitat del programa de Salut Urbana de Kampala", Uganda, 60.000€

- Assistència i protecció per a la població desplaçada de Hippodrome, Namey", Níger, 60.000€

- "Suport a les persones desplaçades a Docoumbo", 60.000€

- "Acció integral per als nens i nenes vinculats amb forces i grups armats", Rep. Centreafricana, 60.000€

- "Projecte Seguretat Alimentària Poble Borana", Etiòpia, 59.789€

El despropòsit és tan descomunal, que es fa difícil saber per on començar. El primer, potser, sigui recordar que el Govern balear no té entre les seves funcions arreglar la vida de la gent d'Uganda ni de Malawi, sobretot quan és incapaç de garantir els serveis mínims a la seva pròpia població. Ho estan passant malament els albins de Malawi? Si és així, ho lamentem, però segurament també ho passen malament els diabètics del Tibet.

L'important aquí és que aquests no són assumptes per al govern regional d'unes petites illes del Mediterrani, igual que no ho seria si el Govern balear injectés diners a la lliga canadenca d'hoquei sobre gel.

Després, cal considerar la col·laboració amb la UNRWA, agència de les Nacions Unides que va veure tallat el seu finançament pels països civilitzats una vegada es va demostrar la seva escandalosa col·laboració amb els terroristes de Hamàs. Meravellosa resulta també la dedicació de Càritas de Menorca a les "Pimes de Betlem", segurament inspirada per les nadales i els torrons.

Pel que fa a Haití, què cal dir. Regalar diners per a feminismes en un país literalment controlat per bandes de caníbals, és per fer-s'ho mirar. És clar que també hi ha diners per a les "Brodadores enfortides" i per al medi ambient de l'Amazònia boliviana.

El dispendi és babilònic, l'extralimitació, monstruosa. Però atenció, aquesta és només una part dels diners que les administracions públiques de les illes dediquen a aquests disbarats. Seguirem informant.