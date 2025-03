Les competències d'immigració, en mans d'Open Arms

Com és sabut, a canvi de continuar donant suport a Sánchez en el camí a la bogeria i la destrucció, Waterloo ha aconseguit la delegació de les competències d'immigració, per així poder avançar, també a Catalunya, cap a la bogeria i la destrucció. Si la gestió per part del govern de Sánchez ha estat calamitosa, un cop prenguin les regnes Illa i els seus socis (aquí comptem a la gent de Junts x Cash, per molta comèdia que facin) els pobles i ciutats de Catalunya només serviran com a escenaris per rodar seqüeles de Mad Max.

Com pot gestionar la immigració qui diu que la paraula “immigrant” és en si mateixa ofensiva? Se'ns va ensenyar que el correcte era dir “migrant”, segurament perquè els prefixos són feixistes, però fa poc ja quedo establert que el terme correcte era “persona en moviment”, per distingir-la dels que estem les 24 hores del dia quiets com a pedres.

Com pot gestionar la immigració qui es dedica a felicitar el Ramadà en àrab mentre vol substituir Nadal per les festes del solstici d'hivern? Com pot gestionar la immigració qui té a les seves files diputades amb hijab que donen discursos sobre “feminisme islàmic”? Massa preguntes sense resposta. Com pot gestionar la immigració qui ha condecorat Open Arms, organització literalment dedicada a l'ajuda a les màfies de trànsit humà?

Estem travessant una època de màxima confusió: se'ns diu que la mera idea de defensar les nostres fronteres és feixista, però sembla que cal seguir defensant les fronteres d'Ucraïna sense importar el cost econòmic ni el cost en vides humanes. És un tipus de lògica impossible de desxifrar. Ucraïna no pot ser envaïda, però nosaltres no només podem ser envaïts, sinó que cal rebre els invasors amb els braços oberts. I a això en direm “gestionar la immigració”.

Pel que fa a Puigdemont, sembla decidit a fer mal a Catalunya en tot el que sigui possible mentre li quedi un alè de vida. Només li queda ja, com a acte final de destrucció, aconseguir algun tipus d'amnistia que permeti el retorn de Toni Comín, perquè pugui dedicar-se a robar tot allò que un ésser humà és capaç de robar, sense límits, sense restriccions, vivint el seu somni en plenitud, robant del matí a la nit, robant a morts i vius, robant a vells i joves, robant amb cada fibra del seu ésser.

Entenem que en el futur immediat, el metro de Barcelona serà directament gestionat pels carteristes romanesos i la Direcció General d'Igualtat serà posada en mans dels violadors que vagin sortint al carrer per la Llei del Sí és Sí. Els ludòpates gestionaran els casinos i Joan Bonanit el Palau de la Música. Sona de broma, estimat lector, però temps al temps.