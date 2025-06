Les causes misterioses: grans incògnites del progressisme

Publicava el 324.cat aquesta setmana que existeix el risc que malalties tropicals fins ara irrellevants, com el Dengue, el Zika o la Chikungunya, es converteixin en endèmiques a Catalunya. Quina pot ser la causa d’aquesta anomalia? L’única resposta que se’ls acudia als esforçats redactors del 324.cat era: el turisme. Gran notícia periodística! N’hi ha prou amb frenar l’arribada contínua de turistes de Zàmbia o de Malawi, que omplen els resorts de luxe i els hotels del centre, per aturar les infeccions.

Comentem això perquè aquí hi ha alguna cosa més que una anècdota. S’argumentarà que el 324.cat, de per si, és una font inesgotable de despropòsits woke, cosa que és inqüestionable. Si per alguna cosa es distingeix aquest canal públic és per informar de les qüestions més estúpides des de la perspectiva més estúpida, però el divertit aquí és la manera en què el progressisme és incapaç de trobar raons per a diferents fenòmens socials: el seu model polític col·lapsa davant dels seus ulls i ells es pregunten quines seran les causes misterioses darrere de tot això.

Prenguem, per exemple, l’augment apocalíptic de la inseguretat a Catalunya. Des de 2019, els homicidis han augmentat un 110%; des de 2015 les agressions sexuals han augmentat un 125%; en el rànquing dels 20 municipis amb més taxa de robatoris amb violència i intimidació, les 14 primeres places són per a ciutats catalanes.

O considerem el tema espinós de la nacionalitat dels delinqüents. Per algun motiu misteriós, a Catalunya el 91% dels delictes de furt i el 83% de robatoris amb violència van ser comesos per estrangers.

Els progressistes es graten el clatell i es pregunten per les causes d’aquestes calamitats, sense trobar cap resposta. Actualment, l’esquerra funciona com una maquinària ideològica de simplicitat màxima. Un sol diagnòstic (el feixisme) i un sol remei (pagar més impostos). Això sol funcionar bé.

De fet, arriben a afirmar que el famós canvi climàtic és culpa del feixisme, de manera que Le Pen o Meloni són culpables que no plogui. Però, és clar, tot té els seus límits. El feixisme està important malalties tropicals? El feixisme està portant els immigrants al saqueig, el pillatge i la 'degollina'?

Com que és l’únic argument que tenen, la resposta ha de ser afirmativa: sí, el feixisme és responsable de l’augment de la delinqüència dels immigrants, perquè l’actitud feixista dels autòctons, que protesten quan se’ls intenta apallissar i apunyalar (o que no posen el seu habitatge a disposició dels okupes) força els pobres acabats d’arribar a haver d’apallissar i apunyalar els autòctons, de manera efectiva i minuciosa, en un bell exemple de lluita antifeixista. Quin és el remei, doncs? Obrir més les fronteres a totes aquestes multituds d’africans antifeixistes. I, per descomptat, apujar els impostos.

El feixisme també explica que s’hagi disparat el nombre d’agressions sexuals? Aquí la cosa es complica més, ja que resultaria estrany afirmar que és una actitud feixista, per part de les dones, no deixar-se violar per immigrants embogits. Però si se’ls deixa una mica de temps, i se’ls subvenciona amb uns quants milions a través de les productores de Toni Soler, segur que troben una manera d'adaptar l’argument.

Els metges saben que no és possible un bon tractament si no es comença amb un bon diagnòstic. Aquí no és que tinguem un mal diagnòstic, el que hi ha és un cas de ceguesa histèrica col·lectiva. Estem en un punt de degradació tan absolut, que aquesta setmana Hamàs va felicitar l’Ajuntament de Barcelona i l’alcalde Collboni per la seva ruptura de relacions amb Israel. Sí, ha llegit bé, estimat lector. Hamàs felicitant l’alcalde de Barcelona. Hi ha aquí algun problema per a la progressia? Cap, i si n’hi hagués, n’hi hauria prou amb apujar els impostos. Tan fàcil com això.