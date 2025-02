Un bon alcalde

La política municipal és complicada i sovint molt poc agraïda. El contacte directe amb els veïns, amb els qui has de retre comptes, ja que són els que t'escullen, i l'absència en la majoria de casos de mesures de seguretat personal per als alcaldes, com sí que tenen presidents, consellers o ministres, fan que en algunes ocasions fins i tot es converteixi en un esport de risc. Doncs en qualsevol moment del dia, en qualsevol lloc de la ciutat, algú et pot reclamar qualsevol cosa.

És per tot això que, quan algú ho ha fet molt bé, al llarg de dècades de dedicació i servei públic, cal dir-ho i valorar-ho. I aquest és el cas d'en Pep Bega i Vayreda, fins aquest dimarts, alcalde de la ciutat d'Olot. En Pep, un home proper i afable, ha dedicat gran part de la seva vida i dels seus esforços a Olot, la ciutat que s'estima. Avantposant, en moltes ocasions, el seu treball a la família, els amics i les seves aficions. I a fer quelcom més en política que ser un càrrec municipal. Doncs d'oportunitats n'ha tingut.

Olot li deu molt a en Pep. L'home que tenia la ciutat al cap, exercint de mà dreta de l'anterior alcalde, i que va heretar de forma merescuda el fet de ser al cap de llista de Convergència i posteriorment de Junts. Tot i que a vegades la creació de les llistes i dels equips que s'ha muntat no li han fet justícia, i això s'ha notat a les urnes, la seva sola presència com a alcaldable ha permès al seu partit mantenir un feu tan important com la capital de la Garrotxa.

Aquest dimarts, després de tants anys dedicat en cos i ànima a l'Olot que ha aconseguit transformar, tot i que per ser justos, i degut també a la complexitat d'una ciutat amb un fenomen migratori tan important, deixant deures importants per acabar, en Pep ha dit adeu. Ha posat punt final a la seva etapa a l'Ajuntament d'Olot, a l'alcaldia i de pas, també, a la política. Evidenciant que, quan ho has estat tot, en el seu cas dirigir la seva ciutat, tampoc cal prodigar-se més per altres administracions pel simple fet d'ostentar un càrrec i tenir un bon sou. Fins en això, en la sortida, en Pep ha estat elegant.