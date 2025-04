Barcelona i Madrid, l'evolució comparativa de dues ciutats en l'últim segle d'història

El 23 d'abril de 1929, durant la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, Barcelona va assolir oficialment el milió d'habitants, sent la primera ciutat d'Espanya a aconseguir aquesta fita demogràfica. La Ciutat Comtal es trobava en el seu zenit d'expansió urbana, industrial i cultural, coincidint a més amb l'Exposició Internacional que va impulsar el creixement de la ciutat.

Barcelona liderava aleshores l'economia espanyola amb una indústria tèxtil dominant, així com sectors químics i de maquinària pesada que elevaven la ciutat com el veritable motor econòmic d'Espanya.

Madrid, que concentrava l'administració de l'Estat, no disposava en aquell moment d'un teixit industrial equiparable. Barcelona generava més ocupació, gaudia d'una major productivitat i disposava d'infraestructures clau com el port, una saludable xarxa ferroviària i una creixent xarxa de tramvies. Les dinàmiques socials també eren singulars i més properes a altres ciutats modernes de la resta d'Europa: moviments obrers, sindicats i una intensa vida cultural situaven Barcelona com la ciutat més moderna i avançada de la península. Les roses també tenien espines, i des de 1919 i fins al cop d'Estat de 1923, es va viure una autèntica guerra civil entre els sindicats anarquistes i els del lliure, a més d'altres grups que van arribar a estar pagats per la patronal per combatre l'onada d'atemptats.

Els anys 20 van suposar un impuls més per a l'impuls saludable de la indústria i comerç barcelonins. Entre 1920 i 1928, el comerç exterior espanyol es va incrementar més d'un 10%, sent la Ciutat Comtal una de les protagonistes de les bones xifres.

No obstant això, la política aranzelària clàssica d'Espanya, que havia llastat l'economia durant dècades, es va fer encara més intensa. Tot i això, la burgesia catalana havia estat un dels seus majors impulsors per protegir els seus productes en el mercat nacional.

L'arribada de la República va coincidir amb la depressió tardana que va sofrir l'economia espanyola i es va practicar una nova política aranzelària que, no obstant això, no va donar els fruits anhelats, no aconseguint donar sortida als productes espanyols a causa de les polítiques proteccionistes dels altres països, que es van incrementar després del desastre econòmic mundial de 1929.

Barcelona durant el Franquisme

Després de la Guerra Civil, el nou règim sorgit va instaurar un sistema polític que va tornar a centralitzar les institucions. Aquest fet va beneficiar progressivament Madrid com a nucli de poder. Barcelona, associada al republicanisme i al catalanisme, va ser marginada en termes d'inversions estatals durant els primers anys, tot i que aquesta tendència es va moderar posteriorment. La Ciutat Comtal va seguir sent el principal centre industrial del país durant gran part del període.

A la primera fase, durant els anys 40 i principis dels 50, el model autàrquic del franquisme va perjudicar l'economia catalana, que depenia del comerç exterior per subministrar-se de matèries primeres i exportar productes manufacturats. En canvi, Madrid va ser elegida seu de noves empreses públiques, bancs estatals i organismes del règim, fet que va afavorir un creixement urbà accelerat i una millora d'infraestructures. L'impuls dels anys 60 va tornar a donar cert protagonisme a la ciutat catalana i la seva indústria, que es va diversificar i ampliar el seu teixit productiu amb empreses estratègiques de gran importància.

A nivell demogràfic, l'evolució també va ser significativa. El 1940, Barcelona tenia 1,2 milions d'habitants davant 1,1 milions de Madrid. No obstant això, per al 1970, Madrid ja havia superat els 2,9 milions, davant els 2,3 de Barcelona. Això reflecteix la inversió centralitzada a la capital i la creació de barris perifèrics com Vallecas, Carabanchel i el Pilar, que havien estat poblacions amb ajuntament propi i que van passar a pertànyer al de Madrid, la qual cosa va suposar un increment notable de la població.

Barcelona-Madrid des de 1975

Des de la mort de Franco el 1975 i l'arribada de la democràcia, ambdues ciutats han seguit trajectòries paral·leles, però amb ritmes desiguals. El centralisme, que havia estat constantment assenyalat per les formacions polítiques catalanistes com a responsable de l'equilibri entre les dues ciutats, va desaparèixer i l'autogovern va ser cada vegada més ampli per a Catalunya. Se suposava que, amb els cistells de la descentralització, els cistells serien lluents i plens de viandes.

Barcelona va viure una etapa de renaixement cultural, econòmic i urbanístic, especialment amb els Jocs Olímpics de 1992. Però Madrid, per la seva banda, va consolidar la seva posició com a capital econòmica i política d'Espanya, amb un fort creixement en sectors financers, tecnològics i logístics.

Què ha succeït en l'últim quart de segle? Després dels primers anys del règim democràtic i l'impuls dels Jocs Olímpics que va millorar notablement les infraestructures barcelonines, les dues ciutats han evolucionat de manera diferent. Encara que tenen problemes similars, que són comuns a totes les grans ciutats europees, el cert és que es produeixen asimetries en alguns aspectes clau.

Què va passar amb la població? Madrid va arribar als 3,46 milions d'habitants al seu nucli urbà, mentre que Barcelona tenia 1,7 milions. Aquesta diferència posa de manifest un creixement sostingut a Madrid i una certa estabilització a Barcelona, afectada per la saturació urbana i l'encariment de l'habitatge. De fet, l'increment de Madrid respecte a Barcelona en l'últim any va ser d'un 3,6% davant un 2,6%.

Les dades estadístiques de població ens ofereixen diverses lectures. D'una banda, el saldo natural negatiu de la ciutat de Barcelona és 6 vegades més gran a Madrid que a la Ciutat Comtal. Aquest saldo negatiu es compensa amb la immigració. A Madrid arriben més immigrants, tant estrangers com nacionals.

La renda per càpita és un altre indicador revelador. El 2022, Madrid va arribar als 38.435 euros, mentre que Catalunya (amb Barcelona com a epicentre) va registrar 31.894 euros. La diferència de més de 6.500 euros per habitant mostra una major capacitat adquisitiva a la capital espanyola. A la següent taula, es pot comprovar l'evolució des de 1929, tot i que algunes de les xifres, especialment les anteriors a l'any 2000, són estimades i per realitzar-les s'han tingut en compte valors basats en el PIB regional. En qualsevol cas, la riquesa de l'habitant mitjà de Madrid ha progressat més des de 1975.

Pel que fa a la inversió estrangera, les dades també mereixen una lectura. El 2022, Madrid va rebre el 74% del total nacional d'inversió estrangera directa, mentre que Catalunya va captar només el 16%. Seria absurd ignorar que la centralització de decisions i el pes de les grans corporacions no estan darrere d'una part d'aquest desequilibri, però la inestabilitat política a Catalunya durant els últims anys també ha tingut molt a veure, a més d'altres factors que són de sobra coneguts.

Respecte a la capacitat industrial, Barcelona segueix liderant en sectors com l'automoció, la química i la biotecnologia, tot i que Madrid ha agafat avantatge en tecnologia, logística i serveis financers. El teixit productiu de Barcelona està més vinculat a pimes, disseny i turisme, mentre que Madrid concentra les seus de l'IBEX 35 i multinacionals tecnològiques com Google, Amazon i Microsoft.

Barcelona ha caigut de genolls davant els cants de sirena dels diners fàcils obtinguts dels visitants estrangers. El turisme de paella i sangria, els creuers, les visites massives als 10 punts "que no et pots perdre" de les pàgines web, els vols low-cost i els apartaments turístics han convertit la Ciutat Comtal en un autèntic parc d'atraccions on els únics que no somriuen són els veïns que no tenen negocis relacionats amb el turisme.

La immigració, dos models diferenciats

En termes migratoris, ambdues ciutats són centres d'atracció internacional. Madrid té un 22% de població estrangera, i Barcelona un 20%. No obstant això, les nacionalitats difereixen: a Madrid predominen veneçolans, colombians i romans, mentre que a Barcelona són més comuns els italians, pakistanesos, xinesos i marroquins. Barcelona presenta majors reptes d'integració en barris com el Raval, on es concentren altes taxes de pobresa i atur.

La integració de la població hispanoamericana és més senzilla: l'idioma comú i trets ètnicoculturals molt similars fruit d'una història compartida faciliten aquest procés. D'altra banda, el nivell de formació educativa d'un percentatge important dels hispans proporciona a aquests la capacitat d'integrar-se en tots els sectors del mercat laboral.

Barcelona i Madrid van ser llocs d'acollida de migració d'altres indrets d'Espanya durant les dècades dels 50-60, qui escriu aquest article és fill d'aquells immigrants. No obstant això, les dues ciutats presenten ara un perfil sensiblement diferent.

No es pot dir que existeixin polítiques directes per afavorir la immigració no hispanoparlant a Catalunya, però és cert que diversos discursos i articles a la premsa han anat promovent la idea que la integració per aquells que no parlaven castellà seria més senzilla pel seu aprenentatge directe del català, de manera que la fortalesa de l'adaptació dels recent arribats tindria com a eix vertebrador la llengua catalana.

Les declaracions de diversos líders catalanistes a principis del segle XXI, posant èmfasi en la idea que qui no parlava espanyol s'integrava millor, van aparèixer en tots els mitjans de comunicació. El mateix diari La Vanguardia va publicar diversos articles entre 2004 i 2010 fomentant el model català com una aposta de la llengua com a nexe comú independentment del lloc de naixement. També són habituals a les xarxes socials vídeos o àudios amb incidents entre hispanoamericans que treballen en el sector serveis i que són incapaços d'atendre en català a usuaris que així ho sol·liciten. Aquest tipus de missatges indirectes tenen un poder desincentivador entre la població que prové d'Amèrica i que prioritza Madrid per sobre de Barcelona.

Les taxes de criminalitat

La criminalitat també ha generat debat. Segons el Ministeri de l'Interior, Barcelona lidera la llista poc honorable de furts i robatoris per habitant, especialment a les zones turístiques. Madrid, malgrat la seva major mida, presenta taxes més baixes ajustades a la població, la qual cosa la converteix en una ciutat percebuda com més segura. La percepció és important i té un potent poder de dissuasió en el turisme, la qual cosa podria afectar aquesta indústria en els pròxims anys.

Pel que fa al PIB, la Comunitat de Madrid genera el 25% del total nacional (uns 261.000 milions d'euros), mentre que Catalunya aporta el 24,7% (aproximadament 255.000 milions). Això marca un canvi històric, ja que Catalunya havia liderat durant dècades aquest indicador. La bretxa s'ha ampliat des de la dècada del 2010.

Existeix un declivi de Barcelona respecte a Madrid

Totes les dades que s'han presentat, i molts més que per l'evident falta d'espai no poden ser mencionats, evidencien una pèrdua de pes relatiu de Barcelona davant de Madrid en gairebé tots els indicadors clau. Això no significa una decadència absoluta, però sí una reconfiguració del poder econòmic i social a favor de la capital d'Espanya. Les causes d'aquest fenomen són múltiples: el centralisme estructural n'és una, però la inestabilitat política a Catalunya, la saturació urbana, la cada vegada més forta dependència del turisme, i l'increment de la criminalitat amb la seva corresponent percepció d'inseguretat.

Madrid, en canvi, ha aconseguit capitalitzar el seu paper com a centre polític, atraient talent, inversions, empreses tecnològiques i capital financer. No obstant això, no tot són bons auguris per a la capital del regne, l'imparable ascens del preu de l'habitatge és un dels principals reptes als quals haurà de fer front en els pròxims anys.

Si Barcelona vol recuperar el protagonisme i l'esplendor que va tenir no fa gaire, haurà de diversificar la seva economia i no apostar-ho tot al turisme, intentar preservar la indústria que li queda, resoldre les tensions multiculturals i territorials, i aconseguir reduir les taxes de criminalitat que poden minar un dels seus principals teixits productius.

