Yurena viu el seu pitjor moment davant de Cristina Tárrega: ‘No arribo, ja és igual’

Yurena va començar la seva participació a Bake Off protagonitzant el seu pitjor moment davant Cristina Tárrega. La cantant va acabar perdent els nervis davant la impossibilitat de treure amb èxit la primera de les receptes. “No hi arribo, ja és igual”, va comentar sense poder contenir les llàgrimes davant la impotència de veure que no acabaria el cuinat.

Sense dubtar-ho, Cristina va abandonar el seu lloc i va anar en auxili de Yurena, qui va agrair el gest de la seva companya fonent-se en una abraçada amb ella. Poc després, davant les càmeres, Tárrega va explicar que va sentir la necessitat d'ajudar Yurena en el que pogués. No obstant això, malgrat el seu esforç, el pastís de la cantant va ser un dels pitjors valorats.

Yurena viu el seu pitjor moment al costat de Cristina Tárrega

Yurena i Cristina Tárrega són dos dels rostres coneguts amb els quals compta la nova temporada de Bake Off: famosos al forn. Ahir a la nit va començar el segon programa amb una prova d'infart. Els concursants havien de fer un pastís compost per 24 cupcakes i donar-li aparença d'un ninot de neu.

Yurena va començar bé, amb la paciència que la caracteritza, fins que va veure que el cuinat va començar a torçar-se. Va ser en aquell instant en què es va deixar portar pels nervis i va protagonitzar el seu pitjor moment davant de Cristina Tárrega. “No hi arribo, ja és igual”, va lamentar en saber que només quedaven 10 minuts de cuinat i que ella no acabaria el seu pastís.

Completament saturada, la cantant va trencar a plorar mentre seguia cuinant, però sense saber gaire bé què estava fent. Els nervis li van ennuvolar la ment i es va sentir incapaç de continuar. “No hi arribaré, estic molt estressada, això em supera completament, és una absoluta bogeria”, va comentar devastada.

Tárrega, que es trobava a prop d'ella, veient-la perduda, va deixar el seu cuinat per donar-li un cop de mà. La valenciana es va situar al costat de la cantant i la va animar a continuar. “No t'angoixis, que ho salvem, vinga, jo et faig els ullets”, li va dir mentre l'ajudava amb les postres.

Yurena, sorpresa per la gran generositat de Cristina, es va mostrar agraïda amb ella i la va abraçar amb força. Juntes van poder finalitzar les seves respectives receptes i presentar davant els jurats el resultat final.

Yurena i Cristina Tárrega protagonitzen un moment únic a Bake Off

Yurena i Cristina van ser les grans protagonistes de l'última entrega de Bake Off. Fins a la data, mai un concursant havia deixat a mitges el seu cuinat per donar un cop de mà a un company. Tárrega, enmig de la polèmica que han aixecat els col·laboradors de Ni que fuéramos, ho va fer cridada per la compassió que va provocar la cantant.

“Yurena estava començant a plorar i el cos em va demanar anar amb ella”, va explicar Cristina davant les càmeres de TVE. Malgrat aquesta breu aturada en el seu cuinat, la col·laboradora va poder presentar la seva recepta igual que la cantant. No obstant això, l'ajuda de Tárrega no va evitar que el pastís de Yurena fos un dels pitjors.

El transcurs del concurs va prosseguir el seu curs i els participants van haver d'enfrontar-se a una nova prova. Superat ja el mal tràngol inicial, la cantant es va posar de nou el davantal, disposada a tornar a posar-se davant dels fogons.

En aquesta ocasió, havia de cuinar sis rolls amb sabors no convencionals. Un cop finalitzada la prova, Yurena, Tárrega juntament amb Finito, Vanderloo, Jefferson i Pol van ser els que més errors van acumular.

La deliberació final dels jurats va portar Cristina, Finito i Jefferson a jugar-se la seva permanència en el concurs. Finalment, Tárrega es va salvar, i va ser el marit d'Arancha de Benito qui va haver d'abandonar les cuines de Bake Off.