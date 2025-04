L'última hora sobre el príncep Harry i Meghan Markle és esgarrifosa

La fundació Sentebale, creada pel príncep Harry per ajudar joves afectats pel VIH a Àfrica, travessa una greu crisi interna. La recent dimissió de Harry i diversos fideïcomissaris de l'organització ha estat el resultat de diversos conflictes, inclosos problemes de lideratge i la creixent influència de la família reial. Sophie Chandauka, presidenta de la fundació, ha denunciat públicament l'impacte negatiu de la "marca Sussex" i la mala gestió de la situació.

El conflicte pel torneig de polo i Netflix

La disputa va començar quan Harry va organitzar un torneig de polo benèfic per a Sentebale, el qual va ser gravat per a la sèrie de Netflix dels Sussex. Segons Chandauka, aquest esdeveniment, originalment dissenyat per recaptar fons, va generar conflictes amb els propietaris del lloc i els patrocinadors. La gravació sense el consentiment previ de tots els involucrats va provocar friccions internes que van desencadenar la renúncia de diversos membres del consell de la fundació.

A més, la presència de Meghan Markle i Serena Williams a l'esdeveniment va afegir més tensió. Encara que Meghan havia confirmat prèviament que no assistiria, va aparèixer inesperadament, causant una "disrupció" en l'organització de l'esdeveniment. Chandauka va comentar que la petició de Meghan de canviar la seva posició a l'escenari va generar un ambient incòmode, el que va ser captat pels mitjans i criticat per la premsa internacional.

La relació de Harry amb la fundació i el control intern

La situació dins de Sentebale es va complicar per la creixent intervenció de Harry en l'organització. Chandauka va acusar el príncep d'intentar augmentar el seu control sobre la fundació, cosa que va crear tensions amb altres membres del consell. La presidenta també va explicar que Harry va autoritzar la divulgació d'informació perjudicial sobre ella sense consultar-li, cosa que va agreujar encara més el conflicte.

Les tensions internes es van accentuar quan Chandauka va ser acusada de tenir un comportament autoritari i d'abús de poder. Aquestes disputes van fer que la relació entre ella i Harry es tornés insostenible. I això va portar a la dimissió de diversos fideïcomissaris, deixant Sentebale en una posició financera i operativa delicada.

La caiguda de fons i el futur incert de Sentebale

La crisi dins de Sentebale també està vinculada a la disminució de fons, cosa que la fundació ha estat lluitant per evitar. Durant anys, Harry va ser el principal motor de la recaptació de fons, organitzant esdeveniments com la Copa de Polo per atreure donacions. No obstant això, després de la seva sortida de la reialesa, la fundació ha vist una caiguda en el seu suport financer, cosa que ha afectat la seva capacitat per seguir endavant amb els seus projectes.

Malgrat la crisi, la missió de Sentebale continua sent rellevant, però el seu futur depèn de com es resolguin els conflictes interns. Chandauka ha assenyalat que la fundació necessitarà adaptar-se per sobreviure sense la figura de Harry i amb un lideratge renovat. Mentrestant, els problemes familiars i mediàtics continuen sent un obstacle per a la seva estabilitat.