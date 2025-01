Comunicat sorpresa de Mario Vaquerizo, marit d'Alaska: 'L'important és…'

Mario Vaquerizo ha sorprès els seus seguidors amb un emotiu comunicat a les seves xarxes socials. El cantant i marit d'Alaska ha fet balanç d'un any que, per a ell i la seva família, ha estat especialment complicat. El 2024 ha estat un any ple de desafiaments i episodis difícils, però Mario Vaquerizo ha demostrat una vegada més la seva fortalesa en confessar que: "l'important és la salut".

L'any va començar amb un accident que va deixar a tots els seus fans preocupats. En un dels seus concerts a Càceres, Mario va patir una aparatosa caiguda sobre l'escenari.

El cop va ser tan fort que va haver de ser traslladat d'urgència a l'hospital, on va romandre ingressat durant diversos dies. La recuperació no va ser fàcil i va requerir més d'una visita a l'hospital, cosa que va mantenir en suspens el seu cercle més proper.

Alaska també va viure un moment de salut complicat després de la caiguda de Mario Vaquerizo

No obstant això, aquest no ha estat l'únic ensurt en l'entorn del cantant. Només dos mesos després d'aquest incident, la preocupació va canviar de protagonista. Aquesta vegada va ser Alaska qui va viure un moment crític.

L'artista va patir un trombe en un ull, un episodi que va arribar a espantar a tothom. Aquest problema li va provocar la pèrdua de visió temporal i va requerir atenció mèdica immediata. Alaska va compartir el que va succeir a través de les seves xarxes socials, agraint el suport rebut i mostrant la seva determinació per superar aquesta situació.

Amb aquests episodis a sobre, la parella ha afrontat un dels anys més complicats de la seva vida en comú. Però, amb l'arribada del 2025, Mario ha decidit deixar enrere el viscut i començar el nou any amb energies renovades i esperança. En un comunicat sorpresa publicat al seu compte d'Instagram, el cantant ha compartit una reflexió plena d'il·lusió i bons desitjos.

"Que visquin els Reis Mags! Aquest any he reprès el bon costum d'escriure'ls la carta i s'han portat estupendament. Avui comença l'any 2025 i demano salut per a tothom, que és el més important", ha escrit Mario en una publicació.

A més, Mario ha confessat que el seu major desig per a aquest any és que tant ell com la seva dona, Alaska, i els seus éssers estimats puguin gaudir d'una vida més tranquil·la. Per a ell, la salut és la prioritat absoluta i ho ha deixat clar amb les seves paraules.

Malgrat els contratemps, Mario i Alaska han demostrat que són una parella forta, capaç de superar qualsevol obstacle. Amb l'arribada del 2025, esperen que els problemes quedin enrere i puguin gaudir d'un any ple de noves oportunitats i moments feliços. El missatge de Mario ha estat clar: l'important és la salut i estar envoltat de les persones que un estima.