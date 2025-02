Harry i Meghan Markle, enfonsats després de la darrera notícia del rei Carles III

La relació entre el rei Carles III d'Anglaterra i el seu fill, el príncep Harry, continua sent un tema de debat. Un recent comentari del monarca ha avivat les especulacions sobre el distanciament entre ambdós. El monarca ha evitat fer referència directa al seu fill en una conversa sobre els Invictus Games.

Durant un acte al Centre d'Estudis sobre Lesions de l'Imperial College de Londres, el rei va conversar amb David Henson, excapità de l'Exèrcit britànic i atleta paralímpic. Quan aquest va esmentar la seva experiència als Jocs Invictus, el monarca va reaccionar amb un concís "Fantàstic". Carles III no va voler pronunciar més paraules sobre un esdeveniment que, precisament, va ser fundat pel seu fill Harry el 2014.

Un gest d'omissió que no ha passat desapercebut

Experts en la reialesa, com Roya Nikkhah i Kate Mansey han assenyalat que el rei Carles III va perdre una oportunitat clau. "Va ser una ocasió perduda perquè el rei fes un reconeixement als Jocs Invictus, especialment considerant el seu origen i el paper clau que va exercir Harry", va comentar Nikkhah en el seu pòdcast.

Des de la seva renúncia a la família reial el 2020, envoltada de polèmiques, el duc de Sussex ha tingut una relació tensa amb el seu pare. Les trobades entre ambdós han estat escasses i breus, com la que va tenir lloc després de l'anunci del diagnòstic de càncer del monarca, que amb prou feines va durar 45 minuts.

Mentrestant, la família reial enfronta altres controvèrsies que continuen generant titulars. Una de les més recents és l'escàndol al voltant del príncep Andreu i les seves connexions amb el financer condemnat Jeffrey Epstein.

El rei Carles III, sota pressió pels escàndols familiars

Gloria Allred, advocada, ha exigit a la monarquia britànica una postura més ferma en suport a les víctimes d'abús sexual. Ha sol·licitat que el rei mostri la seva solidaritat de manera pública i adopti una posició més contundent respecte al tema. En aquest complex escenari, la família reial es troba en un punt d'inflexió.

L'opinió pública continua dividida, amb una creixent pressió tant per la gestió del distanciament amb Harry com per la gestió del cas d'Andreu. L'absència de paraules de Carles III podria ser una clara senyal de la profunda bretxa que encara existeix entre ell i el seu fill menor. Per ara, la reconciliació sembla estar més lluny que mai, tot i que la salut del monarca és extremadament delicada.