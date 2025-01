La Oreja de Van Gogh ha estat un dels grups musicals espanyols més esmentats en els titulars de 2024. Després de gairebé dues dècades com a vocalista principal, un comunicat ha anunciat la marxa de Leire Martínez de la formació. S'ha informat sobre el possible retorn d'Amaia al grup, cosa que ha fet que tant la cantant com Gonzalo Miró facin el pas definitiu: no parlar del tema.

Les xarxes socials i les tertúlies han considerat aquest moviment un acomiadament empresarial més que un final d'acord mutu. S'han disparat els rumors d'un possible retorn d'Amaia Montero a la banda.

L'impacte d'aquesta notícia no ha deixat indiferent a ningú. La seva interpretació de Rosas juntament amb Karol G al Santiago Bernabéu ha desfermat multitud de reaccions. Finalment, la irundarra ha confirmat que tornarà a l'estudi de gravació al llarg d'aquest nou any.

Gonzalo Miró i Amaia Montero fan el pas definitiu enmig de la gran polèmica

Aquest retorn ha acaparat titulars i s'ha debatut àmpliament en el programa Espejo Público d'Antena 3. "Totes les mirades es dirigeixen en aquest moment cap a Gonzalo Miró. Sabies?", comentava Lorena García, presentadora substituta de Susanna Griso.

El presentador televisiu ha estat durant molt de temps font de dades i informacions sobre Amaia Montero, cosa que ha decidit canviar de manera radical.

"Un dels meus propòsits per a 2025 és retirar-me de la feina de portaveu oficial i públic d'Amaia Montero. Saps què passa? Que després no em pregunteu per altres coses. Llavors, em nego, no diré res", sentenciava Miró, visiblement molest.

"Vamos a ver, Gonzalo, aquí a la taula que jo sàpiga ets la persona més propera a Amaia Montero, no?", qüestionava la conductora. No obstant això, Miró ha insistit que ja havia informat del tema amb anterioritat.

Durant l'explosió mediàtica per la sortida de Leire, el col·laborador va avançar que la intenció de Montero era tornar a la música el 2025. Per això, ha preferit guardar silenci aquesta vegada.

Gonzalo Miró no vol tornar a parlar sobre Amaia Montero

"Clar, llavors no és cap novetat. La notícia és que Gonzalo Miró renuncia a la portaveu d'Amaia Montero", va concloure García. La decisió de Miró no ha passat desapercebuda i sembla ser un pas definitiu per marcar distància en plena polèmica.

La relació entre Gonzalo Miró i Amaia Montero ha estat focus d'atenció pública durant anys. No obstant això, aquest moviment simbolitza una nova etapa per a tots dos. Gonzalo ha deixat clar que no parlarà més de la seva exparella, amb l'objectiu de separar les seves vides privades de qualsevol polèmica mediàtica.

Per la seva banda, Amaia Montero ha optat per centrar-se completament en el seu retorn als escenaris. El seu futur professional genera gran expectativa. La Oreja de Van Gogh, un dels grups més estimats a Espanya, es troba ara en un moment clau de la seva història.

Aquest principi d'any ha estat marcat per sorpreses i decisions contundents. I mentre Amaia Montero es prepara per a un nou capítol en la seva carrera, Gonzalo Miró ha posat fi al seu rol de portaveu involuntari.