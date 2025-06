Terrible notícia per a Meghan Markle i el príncep Harry: ningú esperava una cosa així

La publicació d’un vídeo de Meghan Markle fent twerking al costat del príncep Harry a la sala de parts ha provocat una onada de crítiques al Regne Unit. Les imatges, que es van difondre just després del naixement de la seva filla Lilibet, han estat qualificades per la premsa britànica com a “vergonyoses”. La reacció mediàtica ha desfermat un escàndol que ningú del seu entorn hauria pogut preveure.

El vídeo mostra els ducs de Sussex ballant de manera desenfrenada al ritme de Baby Mama de Starrkeisha, com un intent d’accelerar el part, segons va explicar Meghan. Tot i que l’escena ha generat rialles i comentaris positius entre joves nord-americans, al Regne Unit ha estat objecte de burla. Diversos mitjans han descrit el gest com a inapropiat per a algú que forma part de la família reial.

Malgrat les dures crítiques, Meghan ha assegurat que està encantada amb l’atenció mediàtica que ha generat el vídeo. Segons ha revelat el Mail on Sunday, l’exactriu ha vist aquesta polèmica com una oportunitat de connectar amb el públic nord-americà. Ella mateixa ha dit, en to irònic: “Mentre es balli el twerking als Estats Units…”, deixant entreveure que no l'afecten els judicis britànics.

El príncep Harry i Meghan Markle: estratègia digital, polèmica i una audiència americana

Una font propera a la parella ha confirmat que Meghan ha estat molt satisfeta amb la resposta global, especialment a les xarxes socials. Al Regne Unit no l’han rebuda bé, però als Estats Units ha estat un èxit, ha assenyalat. A més, ha afegit que el vídeo serà una peça clau en la seva estratègia de màrqueting per connectar amb el públic més jove.

Mentrestant, la família ha continuat compartint detalls de la seva vida privada a plataformes digitals. Fa uns dies, van publicar imatges d’un viatge a Disneyland per l’aniversari de la seva filla, cosa que també va ser criticada per sectors conservadors del Regne Unit. Tanmateix, la parella continua aliena a la polèmica, enfocada a enfortir la seva imatge als Estats Units.

Lluny del protocol reial, el príncep Harry i Meghan Markle aposten pel viral

Una de les anàlisis més comentades ha vingut de la mà d’Eric Schiffer de Reputation Management Consultants, qui considera que el vídeo és una jugada intencionada. A parer seu, Meghan Markle busca connectar amb les noves generacions, que valoren els moments virals més que els protocols. Segons Schiffer, el Regne Unit ha deixat de ser una prioritat per a ella, ja que la seva imatge es construeix ara en un mercat on la reialesa es viu com a espectacle.

El moviment no ha estat exempt de riscos. La imatge dels Sussex, ja danyada per polèmiques anteriors, podria deteriorar-se més entre els sectors més tradicionals. Però Meghan sembla decidida a reinventar-se sense mirar enrere. Ella ja ha triat el seu públic, no és la reialesa, és el consumidor nord-americà, ha conclòs Schiffer.

Tot i que la decisió ha estat controvertida, Meghan ha aconseguit el que pocs poden, que es parli d’ella a tots els racons del món. La combinació d’escàndol, humor i màrqueting sembla haver-li donat la visibilitat que buscava. El temps dirà si aquesta estratègia li porta beneficis duradors o si acaba passant-li factura.