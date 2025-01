Sorpresa a la Zarzuela de l'últim que Felip i Letícia han fet amb la reina Sofia

Felip i Letícia han revolucionat la Zarzuela sorprenent amb el que han fet amb la reina Sofia: restablir el seu honor. Els recents escàndols de Joan Carles i Bárbara Rey han enfosquit la bona imatge de la reina emèrita i el seu fill vol retre-li homenatge.

Per a això, des de Palau arriba la notícia que Felip ha atorgat a la seva mare el Toisó d'Or. Es tracta d'un reconeixement a la figura de la reina Sofia per "la seva dedicació i entrega al servei d'Espanya i de la Corona". El rei, juntament amb Letícia, han vist en Sofia la persona adequada per ostentar aquest reconeixement, ajudant així a restablir el seu nom.

Felip i Letícia fan un pas significatiu amb la reina Sofia

Felip i Letícia han mogut fitxa després dels últims escàndols que han afectat la reina Sofia. Les polèmiques declaracions de Bárbara Rey sobre la seva relació amb Joan Carles han enfosquit la imatge de la reina emèrita. Com ve sent costum, amb cada nou error de qui va ser rei, els actuals monarques intenten restituir el bon nom de la institució.

En aquesta ocasió, la sorpresa arriba des de la Zarzuela amb el que Felip i Letícia han fet amb la reina Sofia: restablir el seu nom. Per a això, els monarques han determinat que serà la reina Sofia qui rebi el Collar de la Insigne Orde del Toisó d'Or. Es tracta d'un reconeixement públic per "la seva dedicació i entrega al servei d'Espanya i de la Corona".

Aquest pas fet per Letícia i Felip respon a un pla per netejar la imatge de la reina Sofia i donar-li el lloc merescut. El truculent passat de Joan Carles ha tornat a posar en el disparador a la seva encara dona malgrat l'exili de l'emèrit a Abu Dhabi. Les seves fotos i converses amb la vedette han traspassat fronteres i la monarquia espanyola s'ha vist qüestionada.

També la imatge de la reina Sofia, a qui Bàrbara va assenyalar en les seves múltiples intervencions. Per no esmentar, la manera despectiva en què Joan Carles parlava d'ella en les seves converses amb la vedette.

Tot això ha perjudicat la imatge de la reina emèrita, qui mai ha protagonitzat cap escàndol. D'aquí que, el seu fill, comptant amb el suport de Letícia, hagi volgut homenatjar-la amb aquest distintiu.

Felip i Letícia demostren la seva admiració a la reina Sofia

La reina Sofia ha estat, i continua sent, una de les persones que més admiració desperta dins de la Casa Reial espanyola. La seva plena dedicació a la institució és indiscutible i mai ha estat objecte de polèmiques o controvèrsies.

Si bé la seva tensió inicial amb Letícia va acaparar titulars, avui dia, sogra i nora presumeixen d'una excel·lent relació. Prova d'això és la manera en què s'ha bolcat per fer que la reina Sofia destaqui per sobre de Joan Carles.

Un dels principals objectius de la dona de Felip és netejar la imatge de la monarquia després dels sonors escàndols de Joan Carles. Amb el seu exili es va pensar que el seu polèmic passat quedaria enrere, però ha resultat ser tot el contrari.

Des del que va ocórrer amb Corina, passant per les seves il·legalitats amb Hisenda, l'última a sumar-se ha estat Bárbara Rey. L'ombra de l'emèrit continua sent massa allargada i ha arribat a esquitxar de ple la seva dona.

Confirmat l'engany del qual va ser víctima la reina Sofia per part del seu encara marit, ha estat l'última gota que ha saturat la Zarzuela. Per això, tant Felip com Letícia han posat en marxa el seu pla per donar a l'emèrita el lloc que es mereix. "Felip vol defensar l'honor de la reina Sofia per sobre dels escàndols de Joan Carles, i aquest és un gest més", afirmen.

Amb el Toisó d'Or, Sofia ostenta ja les màximes condecoracions del país. Totes elles per la seva dedicació a la Corona durant més de 60 anys. Sens dubte un cop mestre per a l'emèrit que ajuda a restablir el nom de la reina Sofia.