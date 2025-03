Aquesta seria l'esperança de vida real de Carles III: Ho sap un altre rei d'Europa

La monarquia anglesa travessa un moment de gran incertesa. L'estat de salut del rei Carles III ha empitjorat en els últims mesos i els informes mèdics no són encoratjadors. Tot i els tractaments als quals s'ha sotmès després de ser diagnosticat de càncer de còlon fa menys d'un any, la malaltia avança sense fre.

Segons les estimacions més recents, l'esperança de vida del monarca seria inferior a un any. La Família Reial Britànica i el seu equip més pròxim ja s'estan preparant per a un desenllaç que sembla inevitable. La situació no ha passat desapercebuda en altres Cases Reials europees, com l'espanyola, que segueix de prop l'evolució del sobirà britànic.

El rei emèrit Joan Carles I, testimoni de la pitjor notícia

En una trobada privada que va tenir lloc a Londres, Carles III va voler compartir personalment la gravetat del seu estat amb Joan Carles I. El monarca britànic va rebre el Rei emèrit en un exclusiu club de la capital per comunicar-li que els metges li han donat un pronòstic ombrívol. La conversa, de caràcter reservat, va impactar profundament Joan Carles I, qui, després de la reunió, va traslladar la informació a la Casa Reial Espanyola.

La notícia ha generat moviments a la Zarzuela, on ja s'estan preparant per al futur decés del monarca anglès. S'espera que la Família Reial Espanyola tingui un paper destacat en els actes de comiat i homenatge a Carles III d'Anglaterra. Es pressuposa que Joan Carles I i altres membres de la monarquia espanyola participin en els funerals d'Estat i mostrin el seu suport a la Casa Reial Britànica.

La Família Reial Britànica davant la incertesa del seu futur

Mentrestant, al Palau de Windsor, s'estudien els pròxims passos a seguir. Una de les opcions que es valora és la possible abdicació de Carles III a favor del seu fill, encara que es considera poc probable. Isabel II, malgrat els seus problemes de salut, mai va considerar renunciar al tron, i tot indica que Carles III seguirà el mateix camí.

Tanmateix, la progressió de la seva malaltia podria obligar-lo a delegar cada cop més funcions en el príncep de Gal·les. Amb el pas del temps, Guillem està assumint un paper més rellevant dins de la monarquia. Així, el príncep es prepara per a la que serà, més aviat que tard, la seva ascensió al tron.