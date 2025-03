La reina Mary de Dinamarca encén totes les alarmes: Pot ser molt greu

La reina Mary de Dinamarca ha causat preocupació amb els seus freqüents viatges a Austràlia. En la seva última visita a Tasmània, va ser vista de manera discreta, acompanyada del seu marit, el rei Frederic, i els seus fills petits. El viatge, realitzat sota un estricte silenci mediàtic, ha disparat les alarmes sobre la salut del seu pare, John Donaldson.

Preocupació per la salut de John Donaldson

Mentre a Copenhaguen, el seu fill gran, el príncep Christian, exercia de regent durant la seva absència, la reialesa danesa es va mantenir ocupada. El jove royal va assumir aquest rol de manera temporal mentre els seus pares estaven a l'altre costat del món.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció són els viatges constants de Mary a Austràlia en els últims mesos. Aquest patró ha suscitat especulacions sobre l'estat de salut del seu pare, especialment després que no pogués assistir a importants esdeveniments familiars a Dinamarca a causa del seu delicat estat.

L'estret vincle de Mary de Dinamarca amb el seu pare

John Donaldson, professor de Matemàtiques Aplicades a la Universitat de Tasmània, ha estat un suport constant per a Mary al llarg dels anys. Malgrat la distància, la relació entre pare i filla ha romàs propera. La Reina ha mostrat públicament el seu afecte cap a ell, i en el seu 52 aniversari, va compartir una foto inèdita en què tots dos apareixien junts.

La imatge va ser presa pel príncep Vincent, fill de Mary, que va capturar un moment especial entre la Reina i el seu pare. La salut de John Donaldson ha estat una preocupació constant, especialment després que no pogués viatjar a Copenhaguen al gener de l'any passat. Una ocasió en què se celebrava la proclamació dels nous reis de Dinamarca, després de l'abdicació de la reina Margarida.

Mary de Dinamarca segueix endavant amb la seva agenda oficial

Malgrat els desafiaments personals, la Reina Mary no ha deixat de complir amb els seus compromisos oficials. Després del seu retorn a Copenhaguen, va assistir a un servei religiós amb el rei Frederic per commemorar el tercer aniversari de la invasió d'Ucraïna. En la cerimònia, Mary va lluir un abric gris llarg amb un fermall de diamants a la solapa, un regal del príncep Henrik, el seu difunt sogre.

Aquest fermall té un gran valor sentimental per a Mary, ja que el va usar en moments importants de la seva vida, com en el funeral del seu sogre el 2018. També el va portar en un concert en la seva memòria l'any següent. Recentment, la Reina el va usar durant una visita d'Estat al president d'Egipte, cosa que demostra l'afecte i el respecte per la seva família.

Encara que la salut de John Donaldson continua sent una preocupació, la Reina Mary segueix endavant amb les seves responsabilitats reials. La monarca demostra que, malgrat els reptes familiars, la Família Reial danesa manté la seva estabilitat i la seva unitat. Caldrà seguir de prop els moviments de John Donaldson per saber com evoluciona la seva salut.