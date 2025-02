El rei Carles III i Camila confirmen els rumors: Un nou membre a la seva altra família

La reina Camila ha compartit una notícia que ha generat gran interès durant la seva última aparició pública. Enmig de la seva atapeïda agenda, l'esposa de Carles III va fer una revelació que ha cridat l'atenció dels presents i que marca un nou capítol en la seva vida.

La reina Camila manté viva la tradició canina de la Família Reial

Camila ha donat la benvinguda a un nou membre a Clarence House: un cadell de rescat anomenat Moley. La notícia va sortir a la llum durant la seva recent visita a Canterbury, on l'esposa de Carles III va participar en diversos actes oficials.

Mentre conversava amb un grup de visitants amb discapacitat visual, la reina va revelar que havia adoptat un gos de vuit setmanes. Va explicar que el seu nou company va rebre el nom de 'Moley' perquè li recorda a un talp -'mole' en anglès-. Segons s'ha informat, el cadell va néixer el 26 de desembre i prové de Battersea Dogs and Cats Home, un dels refugis més reconeguts del Regne Unit.

Quan li van preguntar per la raça de l'animal, la reina Camila va respondre amb humor: "Bona pregunta, és una mica de tot. És un gos de rescat". Se sap que la mare de Moley és meitat Jack Russell, però el llinatge del pare continua sent desconegut.

L'adeu a Beth i l'amor indestructible de Camila pels gossos

Moley arriba tres mesos després de la dolorosa pèrdua de Beth, la gosseta Jack Russell que va acompanyar Camila durant més d'una dècada. La seva defunció va ser anunciada pel palau de Buckingham al novembre, a través d'un emotiu comunicat acompanyat de diverses fotografies. "Un trist adeu a Beth, la companya lleial de la Reina que va portar tanta alegria, ja fos en els seus passejos, en actes oficials o arrupida al costat del foc", deia el missatge.

Beth era tan important per a Camila que la seva imatge va quedar immortalitzada en el vestit que va portar el dia de la coronació de Carles III, dissenyat per Bruce Oldfield. El brodat incloïa també la seva altra gosseta, Bluebell, així com els rostres dels seus nets. La Reina continua tenint Bluebell a casa, una Jack Russell rescatada del mateix refugi que Beth i Moley.

Una Família Reial amant dels gossos

L'arribada de Moley a Clarence House reforça el vincle de la família reial britànica amb els gossos. La difunta Isabel II va ser una de les grans defensores d'aquesta tradició, coneguda pel seu amor incondicional als Corgis. Actualment, Sarah Ferguson cuida Muick i Sandy, els Corgis que van pertànyer a Isabel II.

Per la seva banda, el príncep Guillem i Kate Middleton tenen una Cocker Spaniel anomenada Orla, mentre que el príncep Harry i Meghan Markle han adoptat diversos gossos rescatats. La princesa Anna, fidel al seu estil, ha preferit els Bull Terriers al llarg dels anys. Amb l'arribada de Moley, la reina Camila reafirma el seu amor pels gossos i continua amb la seva tasca de suport a l'adopció de mascotes, promovent el benestar animal.