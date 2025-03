El príncep noruec Haakon i Mette-Marit, en el punt de mira: Un missatge els deixa KO

La Família Reial noruega està vivint un dels seus moments més delicats: Haakon de Noruega i Mette-Marit es troben novament al centre d'atenció. Els escàndols sobre els presumptes abusos sexuals que involucren el seu fillastre, Marius Borg, serien un dels motius d'aquesta situació. Els rumors sobre una possible crisi matrimonial s'han intensificat després dels últims esdeveniments que han posat en dubte el futur de la seva relació.

El cas de Marius Borg complica la situació

L'arrest de Marius Borg, fill gran de Mette-Marit, per múltiples acusacions ha posat pressió sobre la parella reial. Encara que Haakon i Mette-Marit van intentar mantenir la seva imatge intacta, nous detalls compliquen encara més la situació. S'ha revelat que Haakon estava al corrent de les actituds violentes del seu fillastre molt abans del seu arrest.

Missatges entre Haakon i la mare d'una ex de Marius Borg mostren que el príncep de Noruega ja coneixia les denúncies de violència. En un missatge, li assegura a la mare que investigaria la situació: “Gràcies per explicar-me els fets ahir, he pres nota del que m'has dit".

"Passarà un temps abans que puguem investigar-ho, ja que estaré de viatge fins dijous; parlaré amb Marius”. La mare de la víctima fins i tot va suggerir a Haakon de Noruega enviar-li les fotos dels cops que, suposadament, la filla va rebre del seu fillastre. Aquest descobriment ha posat encara més pressió sobre la Família Reial noruega.

Actuacions públiques: Un matrimoni enfortit o dissimulat?

Malgrat els rumors i escàndols, Haakon i Mette-Marit intenten mostrar una imatge d'unitat. En la seva última aparició pública, tots dos van assistir al Campionat Mundial d'Esquí Nòrdic, on van ser fotografiats de manera propera i afectuosa. La premsa alemanya no va trigar a interpretar aquestes imatges com una mostra de fortalesa en la seva relació.

“Mette-Marit i Haakon de Noruega demostren ser un duo fort i es blinden malgrat els temps difícils”, van afirmar a El Bunte. Segons els mitjans, les fotos deixen clar que Mette-Marit veu el seu marit com el seu major suport durant aquests moments complicats. No obstant això, els analistes no deixen de qüestionar si aquesta actitud és sincera o una façana.

L'actitud sorprenent de Mette-Marit davant l'adversitat

El que més va sorprendre la premsa alemanya va ser el comportament relaxat de Mette-Marit durant l'esdeveniment. Malgrat les tensions en la seva vida personal, la princesa no va ocultar el seu entusiasme. “Mette-Marit, en particular, no pot ocultar el seu entusiasme: a les grades anima amb passió, riu amb ganes i mostra les seves emocions sense filtres”, van destacar.

Aquest comportament ha estat interpretat com un intent de mostrar que, malgrat tot, Mette-Marit es manté forta i feliç al costat de Haakon. L'actitud de Mette-Marit amb el seu marit també ha cridat l'atenció: "Un detall és particularment cridaner: ella busca repetidament la proximitat del seu marit, un signe de connexió profunda".

Encara que els rumors sobre una possible crisi continuen, les seves aparicions públiques suggereixen que, per ara, segueixen presentant-se com una parella unida. No obstant això, les preguntes sobre el seu futur són inevitables. Serà aquesta unitat veritable o simplement una façana per ocultar els problemes interns? El temps ho dirà.