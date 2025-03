'Carles III està força greu': Desvelen el que només sabien Camila i Guillem

Des de fa més d'un any, Carlos III ha mantingut el seu diagnòstic en secret. El rei britànic va revelar que patia càncer, però no va especificar ni el tipus de càncer ni la gravetat de la seva malaltia. Aquesta falta d'informació ha alimentat tot tipus de rumors sobre el seu estat de salut.

La rumorologia que envolta la salut de Carlos III

Enmig d'això, han sorgit moltes especulacions sobre els tractaments que està rebent. L'oficina de comunicació del rei ha estat molt cautelosa a l'hora de compartir detalls i això ha causat una gran quantitat de teories.

Aquest secretisme va augmentar encara més quan Camilla va mencionar que el seu marit no estava seguint al peu de la lletra els consells mèdics. Al juny de 2023, Camilla va dir: "No disminuirà el ritme i no farà el que li diuen". Segons ella, el rei no estava seguint les indicacions dels oncòlegs, que li aconsellaven disminuir la seva activitat en actes oficials i descansar.

La interrupció de la quimioteràpia

A la tardor de 2023, Carlos III va sorprendre tothom quan va decidir suspendre el seu tractament per viatjar a Austràlia i Samoa. Aquest gest va generar preocupació. Els metges li van recomanar descansar i evitar viatges llargs, però el rei va preferir mantenir la seva agenda, cosa que va portar molts a preguntar-se sobre l'estat real de la seva salut.

Ara, la periodista Concha Calleja ha revelat detalls que han deixat encara més preocupats els seguidors de la Casa Reial. Calleja va explicar al programa Fiesta que Carlos III hauria demanat als seus metges suspendre el seu tractament de quimioteràpia.

Això mai ha estat confirmat oficialment, però la periodista assegura que el rei va optar per provar un tractament diferent. Segons Calleja, el tractament que ha triat és conegut com "teràpia Gerson".

La teràpia Gerson

El tractament inclou enemes de cafè diaris, sucs naturals i altres mètodes. La periodista va explicar que consisteix en diversos passos: Carlos III hauria de sotmetre's a un enema de cafè cada dia durant tres setmanes. Posteriorment, ha de consumir 13 sucs al dia i prendre injeccions d'extracte de bacallà i vitamina B12.

L'objectiu és fer una profunda neteja de l'intestí, on s'allotja gran part de la immunitat corporal, que permet al cos regenerar-se i protegir-se. Segons les fonts de Calleja, el cost d'aquest tractament és de 4.900 euros a la setmana, més 20.000 euros per les injeccions.

La gravetat de l'estat de salut de Carlos III

La preocupació sobre la salut de Carlos III va créixer encara més després de la seva participació en els actes commemoratius del 80 aniversari d'Auschwitz. La periodista Pilar Eyre va compartir a TardeAR que la seva informació indica que l'estat de salut del rei és "bastant greu". "No avancen", va afirmar Eyre, referint-se als protocols mèdics que està seguint el monarca.

Segons Eyre, la premsa britànica ja sap quin és el veritable estat de salut de Carlos III, encara que la Família Reial continua mantenint el silenci. Malgrat la seva greu condició, el rei continua amb la seva agenda. Fins i tot quan els metges li van recomanar no assistir a un esdeveniment a causa de la llargada que seria el dia, Carlos III va decidir participar.

Un dels detalls més comentats sobre la salut del rei és la seva manera de caminar: fonts properes indiquen que Carlos III camina "renquejant". A més, els seus ulls es veuen enrogits, i el seu rostre, sovint maquillat, sembla mostrar signes de fatiga. Veurem si només són rumors o la salut de Carlos III és realment delicada.