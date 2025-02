Kate Middleton i Carles III: Els rumors són certs i tan sols falten setmanes

El mes de maig marcarà un moment significatiu per a la monarquia britànica. Després de mesos allunyats de l'agenda pública a causa dels seus respectius problemes de salut, el rei Carles III i Kate Middleton coincidiran en un acte oficial de gran rellevància. S'espera que ambdós assisteixin als esdeveniments programats per commemorar el 80è aniversari del Dia de la Victòria, una data clau en la història del Regne Unit.

El rei Carles III i la princesa de Gal·les s'uniran en una commemoració històrica al maig

La cerimònia tindrà lloc el 8 de maig a l'abadia de Westminster, on es retrà homenatge als caiguts en la Segona Guerra Mundial. Juntament amb Carles III i la princesa de Gal·les, hi seran també el príncep Guillem i la reina Camila. Així mateix, hi assistiran altres membres de la família reial com el príncep Eduard i Sofia d'Edimburg, el primer ministre Keir Starmer i un grup de veterans de guerra amb els seus familiars.

Per a la institució, aquesta aparició representa un intent per recuperar l'estabilitat. Després d'un any marcat per la incertesa i els problemes de salut de l'actual monarca i la futura reina, la Corona vol mostrar normalitat. La importància d'aquest esdeveniment és clau, no només pel seu significat, sinó també pel delicat estat de salut de Carles III.

Una recuperació lenta que ha afectat l'agenda de Kate Middleton

Des que es va donar a conèixer el seu diagnòstic de càncer, l'agenda pública de la princesa de Gal·les s'ha reduït considerablement. La seva prioritat ha estat centrar-se en el tractament i la recuperació, cosa que ha limitat la seva participació en actes oficials.

Durant els últims mesos, la seva presència ha estat esporàdica i sempre en esdeveniments familiars o en compromisos al costat del príncep Guillem. Fonts properes asseguren que Kate encara no se sent amb la força suficient per assumir una agenda intensa. Així, la seva assistència a aquest esdeveniment al maig serà un pas important en el seu retorn progressiu a la vida pública.

Per la seva banda, el rei Carles III ha seguit una estratègia similar. Després de ser diagnosticat i sotmès a tractament contra el càncer, les seves aparicions també han estat comptades i acuradament seleccionades. La seva presència en aquest homenatge serà vista com un senyal de fortalesa i compromís amb el seu paper com a monarca.

Un any difícil per a la Família Reial Britànica

El 2024 ha estat especialment complicat per a la Casa Reial. Als problemes de salut de Carles III i Kate Middleton s'hi van sumar altres preocupacions mèdiques dins de la família. La reina Camila va enfrontar complicacions respiratòries a principis d'any, i la família en el seu conjunt ha hagut d'adaptar-se a un escenari d'incertesa.

Des que es van anunciar públicament les malalties del monarca i la princesa de Gal·les, el poble britànic ha mostrat un gran suport cap a ells. La decisió de compartir el seu estat de salut amb la ciutadania ha permès que moltes persones se sentin identificades amb la seva situació. Aquest esdeveniment de maig no només serà un acte commemoratiu de gran rellevància històrica, sinó també una oportunitat per demostrar que la monarquia es manté malgrat els desafiaments.