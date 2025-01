El príncep Guillem, marit de Kate Middleton, dona una última hora tràgica

El príncep Guillem, marit de Kate Middleton, es troba vivint un moment realment dur en l'àmbit personal i emocional. I així ho ha revelat a través d'un comunicat. En aquest ha confessat la tragèdia que l'ha portat a perdre una persona molt especial.

Exactament, ha revelat que s'ha produït la mort en els atemptats de Nova Orleans d'Edward Pettifer. Aquest no és altre que el fillastre de Tiggy Legge-Bourke, qui va ser la seva mainadera.

La tragèdia que colpeja el príncep Guillem i Kate Middleton

El 2024 va ser un any dur per al príncep Guillem, pels diagnòstics de càncer de la seva dona, Kate Middleton, i del seu pare, Carlos III. I el 2025 sembla que seguirà aquesta línia. Sí, perquè ha descobert que ha mort el fillastre de la que va ser la seva mainadera i la del seu germà, el príncep Harry.

En els atemptats de Nova Orleans, on 15 persones han perdut la vida a mans de l'exsoldat nord-americà Shamsud-Din Jabbar, és on ha mort. I només descobrir el que ha passat, el matrimoni reial ha llançat un comunicat. Ho ha fet per mostrar el seu dolor i consternació de forma pública.

I és que Tiggy Legge-Bourke va ser una figura clau durant la infància dels prínceps, concretament entre els anys 1993 i 1999. I el seu vincle amb la família reial ha estat sempre proper.

El príncep Guillem i Kate Middleton donen un comunicat ple de dolor

Res més conèixer el que ha passat, el príncep Guillem i Kate Middleton han decidit emetre un comunicat oficial expressant el seu pesar. Aquest missatge, carregat d'emotivitat, diu així: “Catalina i jo estem commocionats i entristits per la tràgica mort d'Ed Pettifer. Els nostres pensaments i oracions estan amb la família Pettifer i amb totes les persones innocents que s'han vist tràgicament afectades per aquest horrible atemptat”.

El missatge evidencia l'impacte que aquesta tragèdia ha tingut en la família reial britànica. Especialment en ell, qui guarda un profund afecte per Tiggy.

La tràgica mort de l'home ha tingut lloc en un atac devastador a Nova Orleans, on diverses persones han perdut la vida. El perpetrador, un nord-americà, ha commocionat el món amb aquest acte de violència injustificable. Les investigacions continuen en marxa, mentre les famílies de les víctimes intenten processar aquesta terrible pèrdua.