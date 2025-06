Patricia Montero fa saltar les alarmes en parlar de la salut d'Álex Adrover

Patricia Montero ha viscut dies de molta tensió per la salut del seu marit, Álex Adrover. L'actor va patir una forta caiguda durant una prova a Supervivientes 2025 que va generar alarma a l'illa. Des de llavors, l'actriu ha confessat estar preocupada i una mica espantada pel seu estat.

La caiguda va tenir lloc durant un exigent repte físic que enfrontava els concursants en un duel directe. Álex va ser tret de l'aigua en llitera després de lesionar-se el genoll i mostrar clars signes de dolor. Davant la gravetat de la situació, el programa va decidir interrompre la prova per prioritzar l'atenció mèdica.

Sandra Barneda, presentadora de Supervivientes, va informar que Álex presenta una luxació a la ròtula dreta que ja ha estat reduïda. Tanmateix, va aclarir que serà sotmès a noves proves i valorat per traumatòlegs per determinar la seva continuïtat al concurs. L'atenció especialitzada serà fonamental per a la seva recuperació.

El suport incondicional de Patricia Montero

Patricia Montero ha utilitzat les seves xarxes socials per expressar el seu estat emocional després del que ha passat. En un directe, ha admès que se sent “una mica espantada” i que la situació l'ha deixada impactada. No obstant això, ha intentat transmetre tranquil·litat als seus seguidors i mantenir una actitud esperançadora.

L'actriu també ha aprofitat per agrair el suport rebut en aquests moments difícils. “M'esteu enviant molt d'amor”, va dir, mostrant gratitud pel suport. Tot i l'impacte, va afirmar que està bé i confia que Álex es recuperi aviat.

Des de la distància, Patricia li ha enviat un missatge d'ànim a Álex ple d'estima i força. “El que donaria ara per abraçar-te, amor meu”, va expressar emocionada. A més, li envia tota la seva energia i somia amb la seva recuperació ràpida perquè pugui continuar al programa.

Álex Adrover travessa un futur incert a Supervivientes

La lesió d'Álex Adrover ha estat un cop dur per al concursant i per a qui el recolza. L'evolució del seu genoll marcarà el seu possible retorn a Supervivientes 2025. Per ara, el focus està en la seva recuperació i en què rebi el millor tractament mèdic.

L'actriu es manté al costat del seu marit tot i la distància i els moments difícils. El seu missatge reflecteix la fortalesa i l'amor que els uneix en aquesta etapa complicada. Per a ella el més important és veure'l recuperat i amb forces per seguir endavant amb el programa.