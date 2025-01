L'increïble canvi físic de Rocío Flores: tots s'han fixat en una de les seves dents

Rocío Flores ha acomiadat un any que, segons ella mateixa reconeixia, no ha estat el millor. Amb tot, la filla d'Antonio David Flores prenia una decisió que tenia a veure amb la seva imatge i que no va trigar a compartir amb els seus seguidors a les xarxes socials. Rocío, molt atenta a les últimes tendències en moda, llueix ara una papallona de cristall de Swarovski en una de les seves dents.

Un detall que la influencer va deixar a la vista en el seu perfil d'Instagram i que va rebre l'aplaudiment unànime dels seus fidels. Abans de finalitzar 2024, Rocío es va obsequiar amb aquesta perla dental després del que, a la vista està, ha quedat molt satisfeta.

La jove, amb tot, no sembla travessar pel millor moment de la seva vida. Rocío pujava al seu mur un missatge emotiu amb el qual s'acomiadava de 2024. Unes paraules amb les quals, sense anomenar-la, semblava referir-se a la seva mare de la qual porta gairebé una dècada distanciada.

Rocío Flores llueix nou somriure amb el nou detall en la seva dentadura

"Podria fer un resum del meu 2024", començava dient. I continuava: "Al final el que busquem de les xarxes socials és trobar persones reals mostrant la realitat". La filla d'Antonio David deixava clar que no havia estat el seu millor any, "però el pitjor ja va passar".

Flores, malgrat tot, recordava la que, sens dubte, havia estat la seva millor decisió: "Portar a Roma a casa. Ella no ho sap, però em va salvar", escrivia referint-se a la seva gosseta. Va ser a finals del passat mes de febrer quan Rocío i el seu xicot Manuel Bedmar van donar la benvinguda al gos.

Un fet que no van trigar a posar en coneixement dels seus seguidors i que, a la vista està, els ha fet molt feliços. Al llarg d'aquests mesos, Roma s'ha convertit en protagonista de nombroses publicacions dels seus orgullosos amos. Les seves primeres passejades per la platja, les seves visites al veterinari, així com moments entranyables a la seva nova casa.

Rocío Flores ha deixat anar com d'important és la seva gosseta en la seva vida

La gosseta s'ha convertit en la millor companya de Rocío, qui ara passa molt de temps a casa. La influencer va deixar el 2022 la seva feina com a col·laboradora de televisió.

Poc després va començar a desenvolupar la seva faceta d'ambaixadora d'una firma de cosmètics. Una ocupació que li permet treballar des de casa i passar temps amb el seu adorable gos.

Rocío reconeix que l'any que deixem enrere no ha estat el millor. Caldrà esperar per veure si 2025 és el moment en què ella i la seva parella decideixen formalitzar finalment una relació que està ja més que consolidada.