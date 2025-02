Meghan Markle i el príncep Harry podrien anunciar-ho en dies: Bomba a la vista!

Pocs dies abans de la cerimònia dels Premis Oscar 2025, els rumors sobre una possible aparició dels ducs de Sussex han cobrat força. Cada any s'especula sobre la presència de Meghan Markle i el príncep Harry a la prestigiosa gala, però fins ara mai no hi han assistit. No obstant això, aquest any les circumstàncies han canviat i la seva presència a l'esdeveniment podria tenir un propòsit molt clar.

Les especulacions sobre la seva assistència augmenten a dies de la gala

L'interès en la seva assistència ha crescut a causa dels nous projectes de Meghan. En només uns dies, s'estrenarà a Netflix el seu programa With Love, Meghan, on comparteix espai amb convidats com Mindy Kaling, Abigail Spencer i el xef Roy Choi. A més, està a punt de llançar la seva marca d'estil de vida, As Ever, que inclourà productes com melmelades i altres articles gourmet.

L'experta en relacions públiques Rebecca May considera que aquest seria el moment ideal perquè Meghan faci acte de presència als Oscar. La gala suposaria una plataforma de promoció incomparable per a Meghan Markle. La forma en què Meghan i Harry decideixin assistir a la gala també enviaria diferents missatges.

Un moviment estratègic per a Meghan Markle

Si la duquessa apareix sola, podria interpretar-se com un pas cap a la seva independència professional i el seu desig de consolidar la seva imatge a Hollywood. En canvi, si la parella assisteix junta, es reforçaria la idea d'unitat i de possibles col·laboracions en el futur. Des que van deixar les seves funcions com a membres actius de la reialesa britànica, els ducs de Sussex han acudit a diverses cerimònies.

El 2024, van assistir als ESPY Awards a Los Angeles, on Harry va ser guardonat amb el Pat Tillman Award for Service pel seu treball amb els Invictus Games. També van ser vistos als Women of Vision Awards a Nova York el 2023, on Meghan va ser una de les convidades d'honor. Si finalment decideixen presentar-se als Oscar, aquest seria el seu primer esdeveniment d'aquest tipus el 2025 i marcaria una nova etapa en la seva estratègia d'imatge pública.

Una jugada arriscada amb possibles repercussions

La possible aparició de Meghan a la gala dels Oscar podria ser una oportunitat única per enfortir la seva presència a la indústria de l'entreteniment. A més de promocionar el seu programa a Netflix, seria una ocasió ideal per establir connexions amb directors, productors i altres figures clau de Hollywood. No obstant això, aquest moviment també podria portar crítiques: Rebecca May adverteix que qualsevol pas en fals podria alimentar encara més l'atenció mediàtica negativa que l'envolta.

"Si decideixen assistir, hauran de ser molt estratègics en la seva comunicació per evitar possibles crítiques", va explicar l'experta. En els últims mesos, Meghan també ha estat al centre de rumors sobre la seva relació amb la seva agència de representació William Morris Endeavor (WME). Encara que es va especular que la firma havia trencat el seu vincle amb la duquessa, l'agència va confirmar que continua treballant amb ella i amb Archewell.

Mentre Hollywood es prepara per a la gran nit, queda per veure si els ducs de Sussex faran la seva gran entrada a la catifa vermella.