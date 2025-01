Gir inesperat per a Miki Núñez després de les campanades amb Laura Escanes: 'Tinc...'

L'últim dia de l'any és, sense discussió, la data més rellevant per a totes les cadenes de televisió. Cada canal centra la seva programació en el tradicional compte enrere, acompanyant els espectadors mentre preparen els raïms per rebre l'Any Nou.

Destacar-se en audiències ja és complicat en condicions normals. Doncs bé, quan tots els canals coincideixen a oferir el mateix contingut a la mateixa hora, la batalla es torna encara més intensa.

Aquest any, TV3 va tornar a sortir vencedora a Catalunya gràcies a una decisió estratègica que no va decebre. D'aquesta manera, la cadena va repetir la fórmula d'èxit amb els mateixos presentadors que van conquerir l'audiència l'any passat.

I és que la parella formada per Miki Núñez i Laura Escanes es va consolidar com la favorita del públic. Contra tot pronòstic, la televisió pública de Catalunya va aconseguir un impressionant 33,8% de quota de pantalla.

Gir inesperat per a Miki Núñez després de les campanades de TV3

La química entre ambdós presentadors va ser palpable en una nit plena de màgia i alegria. Cançons en viu, focs artificials i els elegants estilismes de Laura i Miki van crear l'ambient perfecte per acomiadar l'any.

Els espectadors no van trigar a omplir les xarxes socials d'elogis, destacant l'energia i proximitat que van transmetre durant la retransmissió. No obstant això, no tot va ser celebració per a Miki Núñez a l'inici de 2025.

L'emoció de la nit i el descuit del fred típic de l'hivern li van passar factura. Igual que molts després d'una llarga nit de festes, Miki va començar el nou any enfrontant-se a un incòmode refredat.

El cantant i presentador no va trigar a compartir la seva experiència amb els seus seguidors a Instagram. Va publicar una foto on se'l veia afectat pels símptomes i va acompanyar la imatge amb un missatge carregat d'humor.

"Si algú vol tos i/o mocs, que els demani. En tinc de sobres". La frase va desfermar una onada de rialles i comentaris afectuosos, mostrant una vegada més la connexió de Miki amb el seu públic.

Malgrat el petit contratemps, la dupla formada per Miki Núñez i Laura Escanes va deixar clar que la seva fórmula és sinònim d'èxit. TV3 tanca l'any amb un triomf rotund, liderant les campanades i deixant el llistó molt alt per als pròxims anys.