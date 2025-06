Jesulín de Ubrique fa un gir de 180º a la seva relació amb Andrea Janeiro: és ara

Jesulín de Ubrique ha fet un gir inesperat en la seva relació amb Andrea Janeiro, la seva filla gran. Recentment, el torero ha convidat l'Andrea a passar l'estiu amb els seus germans i la seva esposa, María José Campanario, a la finca familiar. Aquest canvi ha sorprès tant als mitjans com al públic, marcant un possible inici de reconciliació a la família

Durant anys, la relació entre Jesulín i l'Andrea s'havia caracteritzat per la distància i les tensions mediàtiques, especialment per les declaracions de Belén Esteban, mare d'Andrea, que en nombroses ocasions denunciava el presumpte abandonament del seu pare. Tanmateix, Jesulín ha manifestat en entrevistes que se sent un pare present i compromès, disposat a reparar el temps perdut amb la seva filla. Aquest gest d'invitar-la a compartir temps en família simbolitza un pas significatiu cap a la reconstrucció del seu vincle

La finca Ambiciones, situada a Prado del Rey, és el lloc on habitualment Jesulín passa l'estiu amb els seus altres fills, Julia, Jesús Alejandro i Hugo. L'arribada de l'Andrea a aquest entorn familiar representa la intenció del torero d'integrar la seva primogènita en el nucli que ha format amb la seva esposa i els seus fills menors. Segons fonts properes, Jesulín hauria mostrat el seu desig d'enfortir els llaços familiars i oferir a l'Andrea un espai de convivència amb els seus germans

Jesulín de Ubrique vol apropar-se a la seva filla, Andrea Janeiro tot i les dificultats

El torero ha mostrat un amor profund pel seu fill menor, Hugo, a qui considera “una benedicció de Déu”. Aquest vincle especial ha despertat en ell la necessitat d'enfortir la relació amb l'Andrea, intentant superar els errors del passat. Testimonis propers a Ubrique asseguren que ha reconegut frases com “hauria d'haver estat allà per ella”, reflectint un sincer desig d'estar més present a la vida de la seva filla gran

Tanmateix, aquesta nova etapa no està exempta de complicacions, ja que la relació entre Jesulín i Belén Esteban continua sent tensa i marcada per antics conflictes públics. Belén, que ha protegit amb fermesa l'Andrea, no ha emès comentaris sobre la invitació, i el seu silenci podria interpretar-se com un senyal de desconfiança. La protecció emocional de l'Andrea continua sent una prioritat per a l'anomenada “princesa del poble”

L'estiu decisiu que podria marcar un nou començament entre Jesulín de Ubrique i Andrea Janeiro

Jesulín ha reconegut que bona part de la distància amb l'Andrea es devia a l'impacte mediàtic que van viure durant la seva separació. Així i tot, el torero sembla decidit a deixar enrere aquestes controvèrsies i es mostra esperançat que aquest estiu sigui un punt de partida per sanar ferides antigues. Per a ell, recuperar la relació amb la seva filla no és només un desig personal, sinó un acte de responsabilitat i amor paternal

Finalment, l'última decisió correspon a Andrea Janeiro, que porta una vida discreta i reservada pel que fa a la família. Tot i això, alguns afins creuen que la jove podria valorar positivament l'oportunitat d'apropar-se al seu pare i conèixer millor els seus germans. Aquest estiu podria ser un punt d'inflexió en la relació familiar, superant el distanciament i obrint pas a una nova etapa