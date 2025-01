Màxima preocupació per Cari Lapique per la seva entrada al tanatori de Manuel

La vida de Cari Lapique travessa un moment especialment complicat després de la recent pèrdua del seu germà Manuel. Aquest nou cop arriba tot just uns mesos després de les tràgiques defuncions del seu marit, Carlos Goyanes, i la seva filla gran, Caritina Goyanes. La germana del difunt ha acudit al tanatori de La Paz, a Alcobendas, visiblement afectada i envoltada pels seus éssers estimats.

Fonts properes a la família asseguren que l'estat de Cari és preocupant, i personalitats com Maribel Yébenes ho han manifestat. Cari Lapique ha demostrat fortalesa en els últims mesos, però la successió de tragèdies ha deixat empremta en el seu ànim.

La mare de Carla Goyanes s'ha convertit en el centre de totes les mirades en arribar al tanatori per acomiadar-se del seu germà Manuel Lapique. Els detalls han commogut tant la premsa com la societat, generant una pregunta inevitable: Com es troba Cari Lapique en aquest difícil moment?

Màxima preocupació per Cari Lapique després de la seva entrada al tanatori del seu germà Manuel

El passat estiu va marcar l'inici d'una de les etapes més dures per a Cari Lapique. A l'agost, la inesperada mort del seu marit, Carlos Goyanes, seguida tot just setmanes després per la defunció de la seva filla Caritina Goyanes, va commocionar la família i els qui els envolten.

Ambdues pèrdues van deixar un buit irremeiable, al qual ara se suma l'absència del seu germà Manuel. L'empresària ha trobat suport en la seva altra filla, Carla Goyanes, qui s'ha mantingut al seu costat de manera incondicional.

Manuel Lapique va ser una figura clau en l'àmbit familiar i social. La seva partida no només representa una pèrdua personal per a Cari, sinó també per a tots aquells que van formar part del seu cercle proper. La seva capella ardent ha estat instal·lada al tanatori de La Paz, un lloc que lamentablement ja havia estat escenari del vetllatori de Caritina Goyanes tot just uns mesos enrere.

Cari ha arribat al tanatori amb el rostre afligit, deixant a tots els presents profundament preocupats. Vestida de dol i ocultant la seva mirada amb ulleres de sol, només ha pogut pronunciar un "moltes gràcies" a la premsa en resposta a les condolences. Aquesta imatge ha reflectit l'immens dolor que travessa i ha suscitat gran inquietud entre aquells que coneixen la difícil situació que viu.

Cari Lapique, envoltada pels seus al tanatori del seu germà Manuel

En aquests durs moments, Cari Lapique no està sola. La seva germana Myriam Lapique s'ha convertit en un pilar fonamental, traslladant-se amb Cari fa mesos per oferir-li el seu suport constant. Myriam, qui també pateix la pèrdua del seu germà, s'ha mantingut al seu costat amb fortalesa, ajudant-la a superar aquest complicat episodi.

Juntes han arribat al tanatori el dia del vetllatori, vestint dol rigorós i ocultant els seus rostres amb ulleres de sol. Ambdues han agraït breument les condolences de la premsa abans d'entrar al lloc, on s'han reunit amb altres familiars i amics propers.

El cercle proper de Cari també ha estat present per donar-li suport. Familiars i amics, entre ells rostres coneguts com Nuria March i Maribel Yébenes, s'han acostat al tanatori per mostrar la seva solidaritat. No obstant això, mentre molts han preferit mantenir l'estat emocional de Cari en la privacitat, Maribel Yébenes ha estat clara en declarar que Cari es troba "bastant, bastant" delicada.

A més, els fills de Manuel, Almudena i Manuel, així com altres membres destacats de la família, han brindat el seu suport durant aquest nou cop. Carla Goyanes, juntament amb el seu marit Jorge Benguria, també s'ha bolcat en cuidar la seva mare, qui lluita per mantenir-se forta davant aquestes adversitats.

Cari Lapique enfronta un dels moments més difícils de la seva vida, marcat per la pèrdua de tres éssers estimats en menys d'un any. La seva resiliència, recolzada per la seva família i amics, es converteix en un exemple de fortalesa enmig de l'adversitat. Encara que el camí per davant sembla incert, l'amor i la unió familiar podrien ser les claus per superar aquest difícil període.