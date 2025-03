Kate Middleton ja no amaga la veritat: 'Igual que la seva sogra, Diana...'

Kate Middleton ha estat sempre un referent d'estil dins de la Família Reial britànica. En la seva recent aparició en la celebració del Dia de la Commonwealth a l'Abadia de Westminster, la princesa de Gal·les va robar totes les mirades. Després de la seva absència en l'esdeveniment l'any anterior pel seu tractament contra el càncer, aquest retorn va ser molt esperat.

L'elecció de Kate va ser un conjunt compost per un vestit abric llarg de llana i una faldilla midi fluida. Per completar el conjunt, va portar talons vermells de Gianvito Rossi, un choker de perles amb diamants i un tocat tipus pillbox. Aquest estil clàssic va ser pensat i mesurat, però el que més va cridar l'atenció va ser el color triat: el vermell.

El simbolisme del color vermell

El vermell no és només un color cridaner, sinó que té un significat profund. L'estilista i experta en moda Reial, Marina Thomas, va explicar el motiu de l'elecció de Kate Middleton. "La Princesa de Gal·les sovint vesteix de vermell en esdeveniments d'alt perfil, igual que ho feia la seva difunta sogra, la Princesa Diana".

Aquest color és símbol de coratge, força i sacrifici, encara que també està associat a l'amor i la protecció en diverses cultures, ja que es creu que defensa contra la negativitat. En triar aquest color, Kate Middleton no només ret homenatge a la seva sogra, sinó que també transmet un missatge de fortalesa i confiança. És una forma de destacar la seva presència en un acte important, mostrant tant el seu compromís amb la Família Reial, com la seva valentia personal.

La connexió amb Diana de Gal·les

No és la primera vegada que Kate opta pel vermell en moments significatius. Diana de Gal·les, coneguda per la seva elegància, també recorria a aquest color en moments clau de la seva vida pública. Kate Middleton ha adoptat aquest estil com una forma de retre homenatge a la seva sogra, que l'usava per enviar un missatge de poder.

La princesa de Gal·les ha fet del vermell part del seu vestuari en diverses ocasions. El 2023, per exemple, va usar un abric vermell en la seva visita a Gal·les per al Dia de Sant David. També ho va fer en el concert de nadales organitzat per ella a l'Abadia de Westminster, en què va triar un model d'Alexander McQueen de color vermell.

Un símbol de fortalesa i unitat amb un poderós homenatge a Lady Di

L'elecció de Kate Middleton de vestir-se de vermell també és una mostra de la seva capacitat per usar el vestuari com una eina de comunicació. Cada vegada que el porta, envia un missatge clar: ella està llesta per representar la Família Reial amb força i dignitat. A més, l'ús del vermell també reforça la connexió entre mare i filla política, una relació que continua sent sòlida.

Kate Middleton ha aconseguit construir el seu propi llegat dins de la Corona britànica, convertint-se en una de les figures més estimades. El color vermell, igual que ho va fer Diana de Gal·les, li permet mantenir-se ferma en el seu rol i mostrar el seu compromís amb la monarquia.