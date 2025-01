Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, confirma la millor notícia: ‘Estic envoltada de…’

Jessica Bueno ha sorprès a tothom en confirmar la millor notícia. La model travessa un moment de plenitud i felicitat que ha volgut compartir amb els seus seguidors. I és que l'ex de Kiko Rivera ha confessat que: “estic envoltada de persones que m'estimen”.

A les seves xarxes socials, Jessica va publicar un missatge ple d'emoció i gratitud. “Gràcies 2024 per tants moments, pels bons i els dolents. Malgrat tot, malgrat ser un any difícil tinc molt a agrair-te”, va començar escrivint.

Aquestes paraules són reflexos d'un any ple de reptes, però també d'aprenentatges. Jessica, qui ha sabut mantenir-se ferma davant les adversitats, ara gaudeix d'un amor que l'ha transformat completament. La seva relació amb el cantant Luitingo ha estat una font inesgotable d'alegria i suport.

Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, confirma la seva millor notícia

“Gràcies per fer-me riure i plorar, però sobretot per ensenyar-me com és d'important viure el moment sense por al demà”, va continuar la model. Amb aquestes paraules, Jessica va demostrar que ha adoptat una filosofia de vida basada en la gratitud i la superació personal.

Jessica també va agrair a aquells que han estat al seu costat. “Gràcies per fer-me més forta, gràcies per mostrar-me que no estic sola, que estic envoltada de persones que m'estimen i que mai deixaran que caigui”, va confessar Jessica. Aquestes frases no només destaquen la importància del seu cercle proper, sinó també la fortalesa emocional que ha adquirit en l'últim any.

El paper de Luitingo ha estat fonamental en aquest període de canvis. Jessica no va ocultar el seu amor i admiració pel cantant. “Gràcies per regalar-me un any ple d'amor del bo amb el meu Luitingo”, va expressar, deixant clar que la seva relació travessa un dels seus millors moments.

Jessica Bueno recorda els seus fills en el seu emotiu comunicat

No obstant això, Jessica també va dedicar unes paraules als seus fills. Com a mare, la seva major satisfacció continua sent el temps compartit amb ells. “Gràcies per cada moment que he gaudit juntament amb els meus fills”, va escriure, destacant la importància de la seva família en la seva vida diària.

El missatge final de Jessica no va deixar lloc a dubtes sobre el seu estat actual. “Gràcies per mostrar-me quina és la veritable felicitat”, va concloure. Aquestes paraules van segellar un comunicat ple de gratitud i emoció, deixant clar que la model està en el seu millor moment.

Jessica Bueno viu una etapa de plenitud personal i professional. La seva història és una inspiració per a molts, i un recordatori que, fins i tot en els moments difícils, sempre hi ha raons per agrair i somriure.