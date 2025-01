Isa Pantoja fa el pas final i sorprèn el seu fill, Alberto Isla: 'Ho passo fatal amb…'

Isa Pantoja i Asraf Beno estan vivint un moment de màxima felicitat. Després de gaudir d'unes vacances de somni a Nova York amb Albertito, el primer fill d'Isa, la parella ha tancat Nadal amb un pla especial. Isa Pantoja ha aconseguit sorprendre Alberto Isla d'una manera que no s'esperava en portar-lo al cinema i confessar que "ho passo fatal amb les pel·lícules d'animals".

La jornada va començar de manera tranquil·la. Isa, Asraf i Albertito van decidir acomiadar les festes amb una sortida familiar al cinema.

"El cinema per a nosaltres. Anem a veure Mufasa", confessava Isa a les seves xarxes socials, deixant clar que havia organitzat una experiència única. I és que la sorpresa no era només l'elecció de la pel·lícula, sinó que tenien la sala completament per a ells.

Isa Pantoja, en ple embaràs, sorprèn el seu fill, Alberto Isla

Isa, que no deixa de pensar en la seva família, va voler tancar les vacances amb un moment inoblidable. L'elecció de Mufasa, una pel·lícula carregada d'emocions, també tenia un significat especial per a ells. No obstant això, Isa va confessar en to de broma: "Ho passo fatal amb les pel·lícules d'animals, a veure què tal amb aquesta".

Durant les vacances, Isa ha compartit amb els seus seguidors diversos moments entranyables en família. Des de passejos per Central Park fins a la visita a l'Estàtua de la Llibertat, cada activitat va estar pensada per gaudir al màxim del seu temps junts en família. Per a Isa, aquestes dates han estat una oportunitat perfecta per reforçar els llaços familiars.

Isa Pantoja i Asraf Beno estan molt emocionats esperant el seu primer nadó en comú

L'arribada d'un nou membre a la família és, sens dubte, un altre dels motius d'alegria per a la parella. Isa, en ple embaràs, ha demostrat que no hi ha res que la detingui. Malgrat els canvis que suposa aquesta etapa, ha aprofitat cada instant d'aquestes vacances per crear records inesborrables.

Ara, la parella torna a la seva rutina amb energies renovades i la il·lusió posada en els pròxims mesos. L'arribada del seu nadó marca l'inici d'un capítol ple de noves experiències i reptes que, sens dubte, afronten amb entusiasme i unió.

El cinema, Nova York i Nadal quedaran com records inoblidables en la memòria de Isa Pantoja, Asraf i Alberto, qui han demostrat que la família és el més important. Isa Pantoja, una vegada més, ha aconseguit sorprendre a tots, confirmant que sap com crear moments màgics fins i tot en els detalls més simples.