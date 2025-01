'Com si fos ahir' destapa què passarà amb Sílvia Bel després d'un gir inesperat

El pròxim capítol de Com si fos ahir promet estar ple de moments reveladors i girs emocionals. Els protagonistes s'enfrontaran a situacions que posaran a prova les seves relacions i decisions, des de tensions familiars fins a confessions inesperades.

Entre totes les trames, destaca especialment la de la Marta, interpretada per Sílvia Bel, qui viurà un moment clau en el seu desenvolupament personal. I és que tal com s'ha confirmat, la tensió entre ella i la Isabel, a la qual dona vida Mariona Ribas, anirà en augment.

Sílvia Bel descobreix una cosa sobre en Salva

La Marta travessa un episodi crucial en la seva relació amb en Salva. Després d'una discussió en què ell li recrimina haver pressionat la Isabel, la Marta reconeix que ha comès un error. Aquest acte mostra la seva capacitat per acceptar les crítiques i reflexionar sobre les seves accions.

Més tard, la Marta comença a lligar caps i descobreix una cosa que canvia la seva perspectiva: va ser el Salva qui li va aconseguir la feina. Aquest descobriment la porta a replantejar-se els seus sentiments cap a ell i la manera en què han interactuat fins ara.

Un dinar familiar amb sorpreses per la Cati i l'Agustí

D'altra banda, la Cati i l'Agustí comparteixen la preocupació que els seus fills s'estan distanciant d'ells. Per intentar reforçar els llaços familiars, la Cati organitza un dinar amb l'esperança de recuperar la connexió perduda.

Tanmateix, la reunió no transcorre com esperaven, ja que una visita sorpresa canvia la dinàmica de la trobada, afegint un toc inesperat al dia. Mentrestant, la Lídia confessa al Valeri que s'ha enamorat del Llibert, un home que viu a Xile.

Aquesta revelació posa sobre la taula una relació que podria canviar la seva vida, enfrontant-la a les dificultats de mantenir un romanç a distància. D'altra banda, la Gina accepta finalment que no podrà recuperar el Jordi.

Aquest difícil reconeixement la impulsa a fer un nou pas en la seva vida amorosa, obrint un perfil a Tinder a la recerca de noves oportunitats. L'episodi estarà carregat d'emocions, amb la Marta al centre d'una trama que aprofundeix en la seva evolució com a personatge.

Com si fos ahir segueix explorant les complexitats de les relacions personals. A més, amb cada nou capítol, manté els espectadors de TV3 expectants per descobrir com avançaran les històries dels seus protagonistes.