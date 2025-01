Confirmat: l'audiència de TV3 dicta sentència amb 'Joc de cartes' de Marc Ribas

Aquest passat dimecres, Joc de cartes no va poder ser més exitós. El programa, presentat per Marc Ribas, va tornar a la graella de TV3 aquest passat dimecres amb el seu primer episodi del 2025 i va aconseguir xifres espectaculars.

Amb un 21,9% de quota de pantalla i 374.000 espectadors, es va posicionar com un dels programes més vistos de la nit a Catalunya. El carisma de Ribas, combinat amb el format fresc i competitiu del programa, continua captivant l'atenció dels espectadors.

Marc Ribas i el seu Joc de cartes arrasen a TV3

El xef Marc Ribas i l'equip de Joc de cartes van començar l'any amb una nova aventura gastronòmica. En aquesta ocasió, el popular programa de TV3 es va traslladar a les comarques gironines per descobrir el millor plat tradicional entre quatre restaurants locals.

El recorregut va començar a Sant Julià de Ramis, on Juan Blanco, xef de Can Blanco, va rebre Ribas al seu restaurant ubicat a l'Hotel Palau de Girona. Aquest establiment és especialista en carns i plats de la cuina tradicional.

La segona parada va portar l'equip a Girona, on Josué Juan, del restaurant El Doll, va delectar amb tapes i plats elaborats. El viatge va continuar cap a Llorà, on la xef Anna Comamala va presentar la seva proposta a Cal Ganso.

Aquest restaurant va destacar pel seu enfocament en guisats i cuina a la brasa, respectant les tradicions culinàries de la zona. Finalment, Joc de Cartes va tancar la seva ruta al Pla de l’Estany amb Isaac Jover, del restaurant El Brot.

Marc Ribas, conegut per la seva proximitat i estil directe, continua sent l'ànima del programa. La seva habilitat per connectar amb els concursants i l'audiència ha estat un factor fonamental per a l'èxit continuat de Joc de cartes.

Marc Ribas comença l'any amb una gran notícia

Aquest inici del 2025 reforça la posició de Joc de cartes com un dels programes estrella de TV3. A més, també demostra l'interès del públic per continguts que combinen entreteniment i tradició culinària.

L'excel·lent resultat de dimecres marca un inici prometedor per a la nova temporada del programa. Amb aquest inici, Joc de cartes es posiciona novament com un dels plats forts de la televisió catalana.

Amb aquest episodi, el format reafirma el seu compromís de valorar la riquesa culinària de Catalunya i començar l'any amb una dosi d'entreteniment. I és que tot apunta que tindrem programa per estona.