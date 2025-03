L'impactant canvi de look de Bad Gyal, filla d'Eduard Farelo: ja no és com la recordes

Bad Gyal, la coneguda cantant i figura pública catalana, ha deixat tothom bocabadat amb la seva recent transformació capil·lar. L'artista, filla del reconegut actor Eduard Farelo, ha decidit arriscar-se amb una tallada de cabells radical que ha donat molt de què parlar.

Durant la seva aparició en la desfilada de Courrèges, Bad Gyal ha sorprès tothom amb un estilós i atrevit tall pixie. Un look que no només ressalta la seva faceta més agosarada, sinó que també la col·loca com una de les figures de la moda més innovadores de l'actualitat.

L'impactant i radical canvi de look de Bad Gyal

El tall pixie, conegut pel seu aspecte curt i informal, ha estat una elecció inesperada. I és que l'artista estava acostumada a lluir cabelleres llargues que accentuaven la seva imatge de dona forta i segura de si mateixa.

Tanmateix, amb aquest canvi de look, Bad Gyal ha decidit trencar amb els estereotips. D'aquesta manera, ha deixat clar que no té por als canvis i que sempre està disposada a arriscar per mostrar el seu costat més autèntic i modern.

Aquest gir capil·lar no només ha estat una declaració d'estil, sinó també una mostra de l'evolució personal i artística de la jove. El tall pixie, sovint associat amb dones que busquen un canvi radical i d'apoderament, li atorga una nova identitat.

Aquesta mena de talls, que es van popularitzar als anys 60, tornen a ser tendència. Així, la filla d'Eduard Farelo ha aconseguit posar-los de nou en el radar dels amants de la moda amb un gir contemporani, portant-los amb molta personalitat.

Bad Gyal s'ha convertit en el centre de totes les mirades

L'elecció del tall també sembla estar en sintonia amb la imatge que la catalana projecta en la seva carrera musical. A les xarxes socials, els seguidors no han trigat a comentar sobre la seva nova imatge, rebent una onada de reaccions positives.

La desfilada de Courrèges, que s'ha celebrat a París, ha estat l'escenari perfecte perquè Bad Gyal debutés amb aquest nou aspecte. Amb la seva nova imatge, la cantant ha demostrat una vegada més que és una dona que no tem evolucionar.

L'atrevit canvi de Bad Gyal amb el seu nou tall pixie no només ha renovat la seva imatge. També reafirma el seu estatus com una de les artistes més innovadores i valentes del panorama actual.