Guillem hauria de trucar a Harry després del que acaba de declarar l'amant de Lady Di

La disputa entre els prínceps Guillem i Harry segueix sent un dels temes més comentats a la Família Reial Britànica. En una aparició pública, James Hewitt, conegut per la seva relació amb la princesa Diana, va compartir els seus pensaments sobre com Lady Di hauria gestionat el conflicte entre els seus fills.

Hewitt, exoficial de cavalleria i que va estar proper a Diana durant molts anys, va parlar amb tristesa sobre la difícil situació que enfronten Guillem i Harry. Segons ell, la princesa Diana mai hauria permès que els seus fills arribessin tan lluny en el seu distanciament.

Diana de Gales, la mare preocupada pel conflicte entre els seus fills

En una entrevista recent a Good Morning Britain, Hewitt va expressar la seva opinió sobre el conflicte que ha dividit els germans: "Qualsevol mare estaria preocupada i inquieta per semblant desavinença", va dir. "Ella hauria fet tot el possible per evitar que això succeís. Diana era una dona de caràcter, una mare entregada, i no hauria permès que la distància entre els seus fills es convertís en un abisme irreparable".

El conflicte entre Guillem i Harry ha anat creixent amb el temps. Les simples diferències, amb Guillem centrat en el seu rol com a futur rei i Harry buscant la seva independència, han evolucionat a una bretxa emocional profunda. Aquesta fractura s'ha fet pública, amb declaracions explosives de tots dos germans en entrevistes i llibres, cosa que ha dificultat la seva reconciliació.

L'immens buit deixat per Lady Di

Diana de Gales va ser sempre coneguda per la seva devoció als seus fills: criar-los de manera diferent al que exigien els estrictes protocols reials va ser un dels seus majors desafiaments. Segons Hewitt, Diana sempre va buscar mantenir els seus fills units i allunyats de la política interna de la reialesa. "Si ella fos aquí, trobaria la manera d'unir-los, Diana no suportava els conflictes innecessaris", va relatar l'exoficial.

"Odiava la hipocresia de la cort, però mai hauria permès que els seus fills es convertissin en adversaris", va afegir. Aquest enfrontament entre Guillem i Harry, que sovint s'ha ventilat públicament, ha deixat en evidència com les pressions externes poden afectar la relació. Diana, que va lluitar durant tota la seva vida per mantenir la unitat familiar, seria la primera a intentar mediar entre ells, segons Hewitt.

El pes de la monarquia i el distanciament entre els germans

Mentrestant, la situació segueix sent tensa. Harry, que va decidir renunciar als seus deures reials, i Guillem, que assumeix amb responsabilitat el seu futur paper com a monarca, segueixen camins separats. Encara que la institució ha tingut un pes determinant en aquesta ruptura, l'eco de Diana segueix sent palpable en les seves vides.

Harry i Guillem poden ser els prínceps hereus, però per a molts, la seva connexió de germans és el que realment defineix la Família Reial Britànica. La influència de Diana segueix estant present, com un recordatori del que una mare hauria desitjat per a ells: unitat, amor i compassió. Potser, algun dia, els prínceps decideixin honorar el llegat de la seva mare, reconciliant-se per sempre.