Fonts de la Família Reial espanten tothom en destapar el problema de la reina Sofia

Fonts properes a la Família Reial han destapat un problema que va causar commoció als passadissos de la Zarzuela. La reina emèrita Sofia es va mostrar profundament afectada després de l'emotiva cerimònia en memòria del seu amic íntim, el general Manuel Barrós. La figura del militar va tornar així al primer pla en un acte carregat d'emoció, afecte i record.

Manuel Barrós va morir l'abril de 2022, després d'un dur procés de deteriorament físic provocat per l'Esclerosi Lateral Amiotròfica. La seva relació amb la reina Sofia va transcendir l'àmbit professional i es va convertir en una amistat entranyable que va durar més de tres dècades. Segons fonts properes a Palau, el general va ser un suport fonamental per a la reina en els seus moments més difícils i discrets.

Dijous passat, el Centre Alzheimer Fundació Reina Sofia va acollir el II Congrés Internacional sobre recerca de l'ELA Manolo Barrós. Tot i que es tractava d'una trobada científica, per a la reina emèrita va tenir un significat molt més profund i personal. Va cloure l'esdeveniment amb l'emoció de qui ha compartit de prop el patiment, la pèrdua i l'esperança.

La reina Sofia i la Família Reial uneixen forces en la lluita contra l'ELA: un homenatge ple d'emoció i compromís

El congrés, organitzat pel Centre d'Investigació de Malalties Neurològiques juntament amb la Fundació Reina Sofia, s'ha consolidat com un referent internacional. A Espanya, més de 4.000 persones conviuen amb aquesta malaltia neurodegenerativa que, avui dia, no té cura ni tractament definitiu. L'objectiu va ser clar: impulsar avenços que millorin el diagnòstic, l'abordatge mèdic i la qualitat de vida dels pacients.

La trobada també ha servit per presentar un projecte científic pioner que porta el nom del general Barrós. Aquesta recerca busca identificar biomarcadors en fases primerenques de la malaltia, en col·laboració amb universitats alemanyes com Bonn i Colònia. La Fundació Reina Sofia dona suport fermament a aquest treball, en un intent de transformar el dolor personal en avenç científic de capdavantera.

A la Família Reial, la reina Sofia destaca per un vincle de lleialtat i discreció que transcendeix el protocol

Des de l'entorn reial subratllen la proximitat entre la reina Sofia i Barrós, a qui descriuen com un home discret, lleial i sempre present a l'ombra. La reina no ha aconseguit superar la seva pèrdua i, segons fonts consultades, continua marcada per l'absència del seu amic més fidel. El que es va viure durant el congrés va ser, per a ella, un tribut emocional més que un acte oficial, un comiat silenciós que diu molt sense paraules.

En definitiva, l'acte celebrat va evidenciar la fortalesa d'una reina que no oblida els seus. La reina Sofia va demostrar una vegada més que darrere del protocol hi ha cor, història i memòria. Aquest homenatge íntim i científic va ser també un testimoni d'amor, pèrdua, compromís i llegat per a aquells que han compartit el seu camí.