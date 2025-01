La felicitat de Carlota Corredera després de trencar amb Carlos de la Maza: 'Avui pot...'

Carlota Corredera ha tornat al seu perfil d'Instagram amb un nou i revelador post. En ell, la presentadora de televisió s'ha mostrat de lo més feliç malgrat el seu recent divorci de Carlos de la Maza: “Hoy puede ser un gran día”.

Va ser a finals del passat mes d'octubre quan la comunicadora va confirmar públicament que, després d'11 anys de relació i una filla en comú, havia posat fi al seu matrimoni.

Durant aquests mesos, han estat comptades les ocasions en què Carlota Corredera s'ha pronunciat sobre la seva ruptura amb Carlos de la Maza. No obstant això, el passat 11 de novembre, no va tenir cap problema a parlar sobre aquest tema davant els mitjans de comunicació:

“He estat millor... Visc un moment complicat, personal i, emocionalment, molt difícil. Ja no som parella, però sempre serem família. Acostumant-nos a aquesta nova situació familiar”, va assegurar durant un important esdeveniment social.

Ara, Carlota Corredera ha tornat a les xarxes socials totalment renovada i feliç, malgrat la seva separació de Carlos de la Maza. Moment que ha aprofitat per compartir una nova reflexió amb els seus més de 470.000 seguidors d'Instagram: “Avui pot ser un gran dia, planteja-t'ho així”.

Carlota Corredera es mostra molt feliç a les xarxes després de trencar amb Carlos de la Maza

Aquest dijous, 16 de gener, Carlota Corredera ha sorprès els seus seguidors amb una nova publicació. En ella, podem veure un vídeo seu passejant pels carrers de Madrid.

Juntament amb la coneguda cançó de Joan Manuel Serrat, Hoy puede ser un gran día, la comunicadora ha mostrat els “cabells” que li ha deixat el conegut estilista Manuel Zamorano.

A més, i amb un gran somriure, Carlota Corredera no ha volgut deixar passar l'ocasió per aconsellar a tots els seus seguidors que es plantegin la vida amb optimisme.

Com era d'esperar, l'última publicació de l'ex de Carlos de la Maza no ha passat desapercebuda entre la resta d'usuaris d'aquesta xarxa social. Tant és així que molts d'ells no s'ho han pensat dues vegades a l'hora de reaccionar a les seves paraules:

“Confia en el procés de la vida”, li ha escrit a Carlota Corredera, una de les seves seguidores. “Estimada, estàs radiant”, li ha assegurat el seu company de professió, el periodista Adolfo Rodríguez.

No obstant això, també hi ha qui ha volgut aprofitar l'ocasió per fer-li una clara proposta a Carlota Corredera. “Soc coach emocional i faig tallers d'apoderament i sobre feminisme. M'encantaria algun dia conversar amb tu... Endavant, sempre endavant”.