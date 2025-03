Anuncien la feliç notícia de Harper Seven, filla de David Beckham: tot està confirmat

David Beckham i la seva filla Harper Seven tenen una relació molt especial. L'exfutbolista gaudeix cada moment amb la seva petita. Junts han protagonitzat una bonica notícia: han celebrat el Pancake Day junts.

El Pancake Day és una tradició al Regne Unit. Se celebra cada any el dimarts de Carnaval. David Beckham mai es perd aquesta cita i ha explicat com ho ha viscut juntament amb Harper Seven.

L'exjugador del Manchester United ha demostrat la seva habilitat a la cuina. Amb destresa, ha girat una coca a la paella. La seva filla Harper ha intentat imitar-lo amb resultats inesperats i molts s'han fet ressò d'aquesta notícia.

Pare i filla es van gravar en un parell de vídeos. En el primer, Harper pregunta al seu pare què està fent. David respon amb entusiasme: "És el Pancake Day!".

Beckham mou la paella amb habilitat. Dona diverses voltes a la coca sense problemes. Després, analitza la seva creació i assegura que ha quedat perfecta.

En el següent vídeo, els papers s'inverteixen. Ara és David qui pregunta a Harper què està fent. La petita intenta girar la coca amb menys sort.

Harper aconsegueix donar la primera volta amb èxit. No obstant això, en intentar-ho de nou, la coca acaba a terra. El seu gos apareix en escena, curiós pel contratemps.

David va compartir la divertida situació a Instagram. "Nois, Harper us ha fet una coca. Us ho heu perdut", va escriure entre rialles.

Va mencionar la seva esposa Victoria i els seus altres fills. A més, va destacar que aquest any el 'Pancake Day' va coincidir amb l'aniversari de Brooklyn. El primogènit dels Beckham ha complert 26 anys.

La bonica família de David Beckham

No és la primera vegada que David Beckham celebra aquesta tradició. El 2014, va despertar Harper amb coques acabades de fer. El 2017, també va publicar un vídeo similar.

En aquella ocasió, Beckham va mostrar la seva destresa a la cuina. Va girar les seves coques amb una sola mà. Els seus seguidors van aplaudir la seva habilitat culinària.

David Beckham sempre torna al seu Regne Unit natal. Per a ell és important mantenir les seves tradicions. El 'Pancake Day' és una de les seves festivitats preferides.

L'exfutbolista va celebrar aquesta data amb la seva família. Va gaudir d'una estona agradable amb Harper Seven. El moment es va fer viral a les xarxes socials.

La relació entre David i Harper és entranyable. Tots dos comparteixen un vincle molt especial. La seva complicitat es reflecteix en cada interacció.

L'afecte entre pare i filla és evident. Junts, han convertit una simple tradició en un moment inoblidable. Els seus seguidors han celebrat aquesta bonica relació.