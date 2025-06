Elsa Pataky no ho pot fer i Chris Hemsworth ja ho sap: la decisió està presa

Elsa Pataky ha decidit una cosa que ha sorprès molts, inclòs el seu marit, Chris Hemsworth. Després d'anys de portar una vida disciplinada i plena de compromís amb el seu benestar físic i mental, l'actriu ha reconegut que no pot continuar amb un aspecte de la seva rutina. Ho ha compartit en una recent entrevista, on també ha explicat que, tot i que ha aconseguit mantenir una ferma constància en la seva cura personal, hi ha un punt que ja no pot sostenir.

Elsa ha confessat que ha deixat d'intentar seguir certs estàndards estètics imposats per la indústria. Als seus 48 anys, ha afirmat que no pot ni vol aparentar una imatge de perfecció constant. Aquesta revelació representa una elecció conscient i madura.

Chris Hemsworth ha conegut això directament per Elsa Pataky, i li dona suport des del primer moment. Tots dos han viscut en una bombolla de vida sana i equilibri a Austràlia, lluny del soroll de Hollywood, tot i així, Elsa ha sentit la pressió social. Per això, ha decidit alliberar aquest pes i prioritzar el benestar emocional abans que l'aparença externa.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth: Una decisió que marca la seva rutina

En tot cas, l'actriu ha mantingut intacta la seva rutina de cura facial. Ha declarat que mai s'ha anat al llit sense haver-se netejat profundament el rostre. És un costum que va aprendre de la seva mare i que ha mantingut amb fermesa com un ritual innegociable al costat del seu marit, Chris Hemsworth.

La decisió de renunciar a la perfecció constant, però, no implica descuit. Elsa ha continuat apostant per productes eficaços, naturals i respectuosos amb la seva pell. En especial, ha utilitzat cremes hidratants com l'Aquasource Hydra Barrier Cream de Biotherm, que reforcen la barrera cutània sense saturar el rostre, formant part d'una cura.

També ha reconegut que prefereix evitar ingredients agressius, com àcids potents. Ha optat per prioritzar la hidratació com a base d'una pell sana i lluminosa. Per a ella, menys és més, i aquesta filosofia es reflecteix en les seves eleccions de bellesa diària.

La valentia d'Elsa Pataky sorprèn tothom, fins i tot Chris Hemsworth

La naturalitat ha estat, en efecte, una altra de les seves apostes. Pataky ha explicat que mai li ha agradat abusar del maquillatge, i que se sent més còmoda mostrant la seva pell tal com és. Tot i assistir a esdeveniments i catifes vermelles, ha preferit que el seu rostre respiri i s'expressi sense capes que n'ocultin l'essència.

Aquesta nova etapa de la seva vida, marcada per una idea ferma i conscient, no significa renúncia, sinó llibertat. Ha preferit abraçar la seva edat, les seves línies d'expressió i la seva història sense intentar ocultar-les. S'ha mirat al mirall i ha acceptat, amb orgull, el que veu.

Així, Elsa Pataky es converteix en exemple no només de vida saludable, sinó també d'autenticitat. Ha demostrat que el veritable benestar no està a perseguir l'impossible, sinó a saber quan parar. Ella ja ha decidit, i Chris Hemsworth ho sap: ha triat ser lliure.