Diego Gómez, exnòvio d'Isabel Pantoja, fa el pas definitiu: 'Orgull i supèrbia'

Després de més de 22 anys en silenci, Diego Gómez ha fet el pas definitiu i ha parlat en la seva primera entrevista sobre un dels grans problemes d'Isabel Pantoja. L'exjugador de bàsquet considera que la tonellera encara no ha solucionat les seves diferències amb els seus fills per "orgull i supèrbia".

Va ser l'any 2000 quan l'artista i l'empresari van començar la seva relació sentimental, una història d'amor que va durar tres anys. Durant tot aquest temps, la parella va decidir portar el seu romanç en la més estricta intimitat.

No obstant això, des de la seva ruptura, han estat comptades les ocasions en què Diego Gómez ha fet alguna declaració sobre el seu romanç amb Isabel Pantoja. De fet, no ha estat fins ara quan ha fet el pas important de concedir la seva primera entrevista.

Aquest dimarts, 7 de gener, l'exjugador de bàsquet s'ha assegut al plató de TardeAR per explicar en primera persona diversos detalls sobre la seva relació amb la tonellera. A més, ha aprofitat l'ocasió per sentenciar el paper que ha exercit com a mare.

Després d'explicar que el "motiu fonamental" pel qual ha concedit aquesta entrevista és "per pura empatia a Isa", Diego Gómez s'ha mostrat molt dur amb Isabel Pantoja. "Per a una mare, els seus fills han de ser el primer", ha assegurat sense pèls a la llengua.

Diego Gómez posa Isabel Pantoja entre les cordes

En un intent per deixar "clar aquests dubtes que pot haver-hi", Diego Gómez ha trencat el seu silenci. I ho ha fet per parlar, entre altres coses, sobre la nul·la relació que té Isabel Pantoja amb els seus fills, especialment amb Isa Pantoja.

Durant tots aquests anys, s'ha parlat sobre la mala relació que existeix entre Agustín Pantoja i la seva neboda. Tant és així que, en més d'una ocasió, han sortit a la llum alguns dels durs episodis que la influencer ha viscut amb el seu oncle.

Ara, i després de conèixer el dur relat d'Isa, Diego Gómez no ha tingut cap problema a l'hora de deixar al descobert el que pensa sobre aquest delicat tema familiar. I és que, tot i que considera que "Agustín podrà tenir cert grau de culpabilitat en el tracte amb Isa", creu que la "responsable final" és la mateixa Isabel Pantoja:

"Si jo no vull que a la meva filla se la tracti d'alguna manera, poso els mitjans perquè això no torni a passar. La responsable ets tu, per molt orgull, per molta supèrbia que pugui tenir, per moltes raons que ella creu que té... Són els seus fills".