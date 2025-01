Confirmat el rumor sobre Mercedes Bernal, mare d'Anabel Pantoja: 'És veritat que...'

Fa unes hores s'ha confirmat el rumor sobre Mercedes Bernal, la mare d'Anabel Pantoja i Fernando, la seva actual parella. “És veritat que és un home excepcional”, va confessar Belén sobre la persona que actualment comparteix la vida amb Merchi. També va confirmar el fonamental que ha estat per a la influencer poder comptar amb el suport de la seva mare i del seu nuvi en aquests moments.

Fernando ha estat, fins ara, el gran desconegut en la vida d'Anabel, però gràcies a Belén es coneixen nous detalls. Per exemple, que, durant la seva estada a Canàries, Fernando no s'ha separat de Mercedes i que està totalment integrat en la família. Tan integrat que, tal com va confirmar Belén, ha exercit d'avi d'Alma des del primer moment.

Es confirma el rumor de Mercedes Bernal, mare d'Anabel Pantoja

Mercedes Bernal no s'ha separat d'Anabel Pantoja des que aquesta va donar a llum el passat 23 de novembre. La sevillana va decidir quedar-se un temps a Canàries per ajudar la seva filla i David Rodríguez en les primeres setmanes de vida d'Alma. Ara que la petita es troba ingressada, Merchi, com carinyosament se la coneix, és fonamental per a Anabel.

Al fil d'això, s'ha confirmat el rumor sobre ella i la seva actual parella: “És veritat que és un home excepcional”, va confessar Belén Esteban. Merchi es va separar de Bernardo Pantoja quan Anabel era només una nena i va haver de tirar endavant la seva filla ella sola. Amb el temps, va tornar a trobar l'amor en Fernando, un home fins ara desconegut que ha estat clau tant per a Mercedes com per a Anabel.

En aquests complicats moments per a la influencer després de l'ingrés hospitalari de la seva bebè, la vida de la seva mare ha sortit a la llum. Sobretot, perquè roman a Canàries al costat de la seva filla i patint com a mare i com a àvia. S'ha especulat molt sobre en qui es recolza Mercedes en aquests complicats moments i s'ha confirmat que en la seva parella.

Belén va ser la que al plató de Ni que fuéramos va parlar llargament sobre la vida sentimental de Merchi. Durant la seva explicació, va revelar que Fernando és qui està al costat de la sevillana, donant suport també a Anabel.

Així és la relació entre el nuvi de Mercedes Bernal i Anabel Pantoja

Poc se sap sobre qui és o a què es dedica Fernando, l'actual parella de Mercedes Bernal. No obstant això, gràcies a les revelacions de Belén s'ha il·luminat la història d'amor de Merchi.

Entre moltes altres coses, s'ha vist confirmat que porten junts més de dues dècades, per la qual cosa la relació està més que consolidada. També que viuen junts, per la qual cosa fan vida en comú com si es tractés d'un matrimoni. Encara que com la mateixa Merchi va confessar després del casament d'Anabel, ella i Fernando “no estem casats”, ni tenen intenció de fer-ho.

Això no ha impedit que Anabel Pantoja consideri Fernando com un membre més de la seva família. El va conèixer quan era només una nena, per la qual cosa gran part de la seva infància l'ha compartida amb ell.

L'excel·lent relació que mantenen ha provocat que el nuvi de Merchi també estigui patint amb la situació d'Alma. Belén va revelar com, des que va néixer la petita, ha exercit d'avi i, d'aquí, que romangui a Canàries pendent de la seva evolució.

“Són una família, està allà 24 hores també”, va revelar la col·laboradora sobre com Fernando no se separa d'Anabel. Una cosa fonamental per a ella que necessita tota la força que la seva família li pugui traslladar en aquests complicats moments.