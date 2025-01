Borjamina, de Los Mozos de Arousa, emet un contundent comunicat: ‘Un mal dia’

Els Mozos de Arousa van veure com el passat 25 de novembre la seva participació a Reacción en cadena arribava al seu final. Després de 400 programes, Raúl, Borjamina i Bruno s'acomiadaven fent història en el programa presentat per Ion Aramendi. “No ens vam deixar guanyar, vam tenir un mal dia”, assegurava Borjamina en una recent entrevista a La Voz de Galicia.

Unes paraules amb les quals el de Vilagarcía de Arousa tancava la polèmica sobre si en realitat van perdre o es van deixar guanyar. “Al final, estàvem esgotats i ja ni entrenàvem, ho vèiem una mica venir. No era com al principi que hi dedicàvem moltíssimes hores”, aclaria el líder del grup.

Durant l'any i mig que el trio va romandre en l'esmentat espai de Mediaset va aconseguir acumular un premi que ascendeix a més de 2,6 milions d'euros.

Borjamina ha explicat què va motivar que els Mozos de Arousa abandonessin Reacción en cadena

Setmanes després que els Mozos de Arousa sortissin de Reacción en cadena són encara molts els espectadors que lamenten el que va passar. Un fet que a més es nota en les dades d'audiència del concurs, que van descendir notablement des que els gallecs se'n van anar. En aquests moments, el programa ha de trobar un trio de concursants amb el mateix magnetisme que permeti tirar endavant les emissions.

Raúl Santamaría, el germà petit de Borjamina, es referia recentment a les raons per les quals alguna vegada havien comunicat el seu cansament a la direcció del concurs. La veritat és que ells volien marxar de Reacción en cadena, tal com ja va indicar Mediaset.

“Ja era molt de temps anant i venint de Madrid, havent de deixar coses aparcades per seguir en el concurs. Teníem ja un cansament acumulat”, explicava el diputat del PP. Aquest aclaria, a més, que van viure durant un any i mig en un hotel.

Els Mozos de Arousa van decidir deixar d'entrenar

Preguntat sobre si eren certs els rumors que entre els Mozos de Arousa hi havia certa rivalitat, Raúl Santamaría reconeixia que existien moments de tensió. Amb tot, assegurava que “la relació és molt bona, millor que abans del concurs”.

“Som molt diferents i, com passa en qualsevol família, que entre persones molt diferents hi ha diferències d'opinions”, afirmava a continuació. “Però tot es queda aquí”, matisava el jove.

Ara com ara, més de dos mesos després del seu comiat al concurs, Raúl Santamaría admet que “hi ha certs dies que es fa més esgotador que altres”. El públic els reconeix pel carrer, cosa que els il·lusiona molt, ja que són veritables mostres d'afecte, “sobretot, quan venen nens a demanar-te fotos o autògrafs”.