Confirmada la bomba sobre Kate Middleton i Carles III: ningú sabia res fins ara

S'ha confirmat una informació bomba sobre Kate Middleton i Carles III: el rei es nega a parlar-li a ella sobre el seu futur com a reina. Ningú sabia res fins ara perquè sempre s'ha especulat sobre l'excel·lent relació que mantenen l'actual rei i la Princesa de Gal·les. A més, les seves respectives lluites contra el càncer han fet que la relació entre ells s'hagi estret encara més.

No obstant això, ha sortit a la llum que, malgrat estar molt units, Carles III no vol preparar Kate com a futura monarca. El motiu, lluny de ser alguna cosa en contra de Middleton, guarda més relació amb les pors del pare de Guillem.

Confirmada la gran notícia sobre Kate Middleton i Carles III

Kate Middleton i Carles III estan destinats a què els seus camins estiguin íntimament lligats per la malaltia que van compartir el 2024. Ambdós van ser diagnosticats amb càncer, deixant els seus respectius rols monàrquics en mans de Guillem i Camila. Això ha enfortit la seva unió i la relació propera que ja mantenien des de fa temps.

Tanmateix, s'ha confirmat la bomba sobre els dos: el rei es nega a parlar-li sobre el seu futur com a reina. Diferents mitjans anglesos s'han fet ressò d'aquesta decisió tan inesperada i de la qual ningú sabia res fins ara. The Mirror sosté que el pare de Guillem no vol instruir la seva nora per preparar-la com a hereva al tron.

La veritat és que la princesa no necessita molta preparació per al paper al qual està destinada a representar. Des del primer moment ha donat clares mostres de la seva implicació i dedicació a la corona, guanyant-se així l'afecte de Carles. Ell és plenament conscient que l'esposa del seu hereu és l'adequada per ostentar el paper de reina i que serà clau.

Malgrat això, “el monarca no té intenció de donar-li consells”, i descarta completament tenir aquesta xerrada amb Kate. També ho té prohibit la reina Camila, actual consort i qui millor pot aconsellar Middleton sobre el seu futur.

El motiu pel qual Carles III no vol formar Kate Middleton

Kate ha estat i és una peça fonamental dins de la monarquia anglesa. El seu saber estar i la seva dedicació no han passat desapercebuts per Carles. Tampoc ho és el gran afecte que els anglesos tenen a la Princesa de Gal·les, alguns dels quals la comparen amb Lady Di.

A més, la seva lluita i posterior victòria contra el càncer ha fet que la figura d'aquesta hagi guanyat més protagonisme encara. Malgrat que el monarca anglès no ha corregut la mateixa sort i continua en tractament, aquest fet no ha estat ocult per a ell.

Sap que Kate està destinada a regnar amb Guillem i que serà clau en el regnat del seu fill, però encara no és el moment. El motiu que li impedeix seure amb la seva nora i aconsellar-li sobre el seu futur guarda relació amb la por de Carles III.

“Donaria oxigen a la idea que podria no estar aquí per molt més temps”, expliquen. “Carles III té la intenció de romandre al tron durant els pròxims anys”, asseguren. I és que l'actual rei va haver d'esperar més del compte per accedir al tron.

La seva mare, la reina Isabel II, va regnar fins al final dels seus dies i el seu hereu no va pujar al tron fins a la seva mort. No va ser fins al mes de maig de 2023, amb 74 anys, quan Carles es va convertir en rei d'Anglaterra. Però el destí li tenia preparada una dura prova, ja que, pocs mesos després era diagnosticat amb càncer.

Així les coses, la trajectòria monàrquica del pare de Guillem és ben curta i no pensa contribuir al fet que s'acceleri el seu traspàs. D'aquí que eviti seure amb Kate per preparar-la, ja que no se sent en la necessitat de buscar ja un successor.